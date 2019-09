Ancelotti | “Difesa impenetrabile I quattro dietro sono stati formidabili”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Nel post partita di Napoli-Champions Carlosi è fermato a parlare ai microfoni di Mediaset: De Laurentiis si dice orgoglioso di essere il presidente di una squadra del genere, lei? “Sì, in serate così c’è molto orgoglio perché la squadra ha mostrato tutto il meglio di quello che aveva sotto molti aspetti. Sacrificio, volontà, qualità. Perché per vincere contro i campioni d’Europa ci vuole tutto. Siamo riusciti a dimostrarlo in casa, cosa che dà entusiasmo a tutti, squadra, tifosi, città. Ci siamo sentiti molto amati, più di quanto non siamo” Quale lezione si porta a casa? “Dove siamomeno bravi è nella costruzione da. Loro pressano molto forte. Siamopiù bravi quando abbiamo difeso bassi, davvero impenetrabili. Tutti ein difesaformidabili, sisacrificati moltissimo tutti” Ha detto qualcosa a Klopp ...

