Fonte : wired

(Di martedì 17 settembre 2019), maestro dell’orrore incredibilmente prolifico che dalla seconda metà degli anni ’70 ha dominato il panorama letterario di genere, è anche uno degli autori le cui opere sono state adattate più frequentemente in film o(sono ormai oltre il centinaio). Il 19 settembre la piattaforma digitale Starzplay propone la terza stagione di Mr. Mercedes, recentissima trasposizione ispirata all’omonimo romanzo incentrata sulla sfida lanciata da un assassino misterioso al poliziotto in pensione che non era riuscito a catturarlo. Assieme all’horror (di breve durata) The Mist, allaantologica Castle Rock e a The Dark Tower, adattamento appena ordinato (l’episodio pilota è stato girato lo scorso giugno) da Amazon Prime Video, fa parte di un rinnovato interesse per le opere angoscianti dida parte degli autori dei media, complici anche il successo cinematografico della ...

mediohermana : Danna e Jorge sono sul set insieme oggi, quindi regalateci gioie, tante storie, tanti bless, tante belle scene, noi… - MilanoCitExpo : 5 belle storie di Stephen King non ancora diventate serie #DipartimentoInnovazioneTecnologia - bmark85 : RT @ComitatoCentra1: Le storie belle... Quelle con il lieto fine! -