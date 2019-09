Vedi alla voce “concorrenza” Ma non c’è

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Il Governo Conte 2 sta per Nascere. Il presidente incaricato ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giuramento avverrà giovedì alle 10 al Quirinale. I voti di fiducia sono in programma lunedì e martedì, rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo l’annuncio della Lega di voler uscire dalla maggioranza e 15 dopo le dimissioni di ...

Governo Conte 2 - diretta – Nasce l’esecutivo M5s-Pd : giurerà giovedì. Prima fiducia lunedì alla Camera. Di Maio : “Ambizione e coraggio” : Dieci ministri e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio al Movimento 5 stelle. Nove al Partito democratico. Uno a Liberi e Uguali. Un tecnico. E’ la composizione del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte. Poco Prima delle 15 il premier è salito al Quirinale, dove a colloquio con il presidente Sergio Mattarella ha sciolto la riserva con cui aveva accettato l’incarico e ha annunciato la squadra di Governo. Questi i ...

Conte alla Festa del Fatto. L’intervista di Travaglio - Gomez - Padellaro. “Ci sarà un programma condiviso - sarà difficile distinguere se un provVedimento è targato Pd o M5s” : “Mi piacerebbe molto che l’Italia desse un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico”. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in esclusiva alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana per i 10 anni del giornale e lo ha fatto per la prima volta in una sede non ufficiale da quando è iniziata la crisi di governo. Intervistato in collegamento dai direttori Antonio ...

VIDEO Toto Wollf allarmato sull’incidente di Hamilton : “Vediamo i danni - speriamo di recuperare per le qualifiche” : L’incidente di Lewis Hamilton ha mandato in allarme tutto il box Mercedes che ora deve correre ai ripari per risolvere il problema e permettere al Campione del Mondo di disputare le qualifiche del GP del Belgio che scatteranno alle ore 15. Il team principal Toto Wolff ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Pensiamo che possiamo rimediare per la qualifica ma non sappiamo ancora. Abbiamo bisogno di mezz’ora per capire se ...

Ascolti TV | Giovedì 29 agosto 2019. Don Matteo 13.4% - La Matassa 11.2% - la Pallavolo al 7.4% : Maria Chiara Giannetta Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 2.251.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 La Matassa ha raccolto davanti al video 2.107.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Io sono Libero ha interessato 659.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Hunger Games – La Ragazza di Fuoco ha catturato l’attenzione di 1.030.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 l’incontro di ...

Rizzoli su Massa e Valeri : "Non metterò alla gogna i miei arbitri - ma prenderemo provVedimenti" : Non si spengono le polemiche per gli errori arbitrali commessi nel match di sabato24 agosto tra Fiorentina e Napoli. Gli arbitri presi di mira sono Massa e il Var Valeri. I Viola infatti protestano per il mancato intervento di questi, a pochi minuti dalla fine, per la trattenuta di Hysaj su Ribery,

Pallavolo - l’Italia torna al lavoro in vista degli Europei : azzurri in raduno a Cavalese a partire da giovedì : Gli uomini di Gianlorenzo Blengini si raduneranno a Cavalese nella serata di giovedì 22 agosto Archiviato il Torneo di Qualificazione Olimpica con la conquista del pass per i Giochi del prossimo anno, per la Nazionale Maschile è arrivato il momento di volgere uno sguardo al prossimo evento internazionale: i Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. In vista della rassegna continentale una prima parte degli uomini di ...

Moto ondoso : Convenzione tra Comune di Venezia e ProvVeditorato alla OO.PP : Il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e il Comune

Gozi risponde a Salvini : “Vediamo documenti alla mano chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partendo dall’immigrazione” : “Quando vuole ci possiamo confrontare. Così, documenti alla mano, vediamo chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partiamo dall’immigrazione magari, visto che non si è presentato all’incontro dei ministri dell’Interno europei”. risponde così Sandro Gozi, ex sottosegretario dem agli Affari europei nei governi Gentiloni e Renzi e già candidato alle Europee in Francia con il partito di Emmanuel Macron, alle durissime critiche ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di giovedì 25 luglio. Spagna alle Olimpiadi - superata la Croazia 6-5 : Si è appena conclusa la prima semifinale dei Mondiali di Pallanuoto: la Spagna, dopo aver centrato ieri la carta olimpica con la Nazionale femminile, oggi concede il bis nel torneo maschile, con gli iberici che dominano a lungo la sfida contro la corazzata della Croazia, finora imbattuta nel torneo iridato, vincono per 6-5, pur concedendo tre reti negli ultimi minuti ai balcanici, e volano a Tokyo 2020, dove saranno raggiunti dalla formazione ...

Caldo - l’allarme del Ministero della Salute : domani bollino rosso in 5 città italiane e giovedì sarà peggio : domani bollino rosso in 5 città italiane. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso online dal Ministero della Salute, domani – 24 luglio – si prospetta una giornata da allerta di livello 3 (‘bollino rosso’) a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Sempre domani l’allerta di livello 2 (‘bollino arancione’) è stata emanata per Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Pescara Rieti, ...

Carige - ok del Fondo interbancario alla conversione del bond in azioni. È solo il primo passo : la Bce aspetta un piano entro giovedì 25 : primo passo dell’estremo tentativo di salvataggio di Banca Carige, dopo che è sfumato l’ingresso del Fondo Blackrock. L’assemblea dello schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, a cui aderiscono i principali istituti, ha dato il via libera alla conversione del bond da 313 milioni di euro in azioni dell’istituto, per rafforzarne il capitale. Ora si riuniranno anche il consiglio dello schema volontario e il ...