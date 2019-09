Storie minime | nell' access di Rai 3 istantanee di vita vissuta

Fonte : blogo

Nuovo programma prime time di Rai 3, tra Blob e Un Posto al sole debutta questa sera, martedì 17 settembre, Storie Minime, in onda dalle 20.25 e fino alle 20.45. Giusto il tempo di raccontare cinque o sei 'storie minime' per l'appunto, ovvero degli eventi, piccoli, durati magari un istante che però sono rimasti nella nostra memoria, nel racconto della nostra vita. Ogni persona davanti alla telecamera in circa 4 minuti racconta l'esperienza che li ha più segnati: uno di quei momenti che restano 'incastrati' nello 'stomaco', che solleticano ancora emozioni, che vengono raccontati agli amici e adesso anche in tv.

