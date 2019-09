Ric Ocasek è morto e con lui è morta una grande quantità di talento puro e cristallino

È morto Ric Ocasek dei The Cars - lutto nel mondo del rock : Ric Ocasek dei The Cars si è spento a 75 anni. La polizia è accorsa alle 16 di domenica 15 novembre a seguito di una chiamata in una delle villette a schiera dell'East 19th Street di Manhattan, New York. Il cantautore giaceva sul suo letto già privo di vita, e le cause della sua morte sono ancora da accertare. Tuttavia sono stati esclusi episodi di violenza. I The Cars scrissero un capitolo importantissimo del rock e della new wave degli anni ...

