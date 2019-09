Pokémon GO | in arrivo le creature di quinta generazione

Little Town Hero è il nuovo RPG dei creatori dei Pokémon in arrivo su Nintendo Switch il prossimo mese : Il prossimo gioco di ruolo degli sviluppatori di Pokémon, Game Freak, ha finalmente un nome ufficiale, ed è quello che è stato accennato qualche tempo fa, ovvero Little Town Hero. Anche se non è un grosso cambiamento rispetto al titolo provvisorio "Town", ora conosciamo il vero nome del gioco che arriverà il 16 ottobre su Switch.L'ultimo Nintendo Direct ha rivelato anche un trailer visibile qui sotto:Leggi altro...

Sin dal lancio di Harry Potter: Wizards Unite gli utenti hanno chiesto a gran voce l'implementazione di Adventure Sync e pare che la feature presto arriverà

Pokèmon GO Global Challenge : Numerosi Bonus in arrivo : Tramite un post su Twitter, Niantic ha annunciato il Global Challenge Ultra Bonus del Professor Willow per Pokèmon GO, durante il quale sarà possibile ottenere Numerosi Bonus. Nuovi Bonus in arrivo per Pokèmon GO Al momento non è possibile conoscere i Bonus previsti, ma sappiamo quando verranno distribuiti: 2-9 Settembre: Le uova si schiuderanno con Pokèmon mai nati prima d’ora 9-16 Settembre: ...

Pokémon Spada e Scudo - in arrivo nuove informazioni questa settimana : The Pokémon Company ha annunciato nuove informazioni in arrivo per quanto riguarda Pokémon Spada e Pokémon Scudo questa settimana, ed esattamente il 7 agosto alle ore 15:00.Non sappiamo ancora quali informazioni potrebbero essere incluse nell'aggiornamento: i dettagli principali come la data di uscita dei giochi e i leggendari sono già stati rivelati. È possibile che possiamo saperne di più su una nuova squadra che non è stata ancora rivelata, o ...

A Londra è in arrivo un Pokémon Center temporaneo : Attraverso un comunicato stampa, The Pokémon Company è felice di annunciare l'apertura di un Pokémon Center temporaneo a Londra nel prossimo mese di ottobre presso il centro commerciale Westfield London (Ariel Way, Shepherd's Bush W12 7GF).Solo per un periodo limitato, dal 18 ottobre al 15 novembre 2019, i fan avranno la possibilità di scoprire e acquistare una vasta gamma di prodotti targati Pokémon Center, alcuni dei quali disponibili solo in ...