Matteo Salvini ripudiato dalla religione cattolica | “E’ insensato | sta facendo a pezzi il

La bambina portata sul palco di Pontida da Matteo Salvini non era di Bibbiano : Lo avevano scritto tutti i giornali e siti di news, ingannati dai suoi tweet e dall'assenza di correzioni o smentite dalla Lega

Matteo Salvini - la campagna acquisti della Lega mira ai Cinque Stelle delusi : "Ci saranno sorprese" : Matteo Salvini non apre solo al centrodestra, ma anche ai Cinque Stelle. Perlomeno a quelli delusi dal nuovo governo. Un'Opa nei confronti dei militanti, ma soprattutto degli eletti. Ecco perché, gli uomini di Salvini - come spiega Il Messaggero - rilanciano la possibilità di nuovi arrivi nel gruppo

Live-Non è la d’Urso : domenica prossima arriva Matteo Salvini : Matteo Salvini da Barbara d’Urso domenica 22 settembre 2019 Matteo Salvini torna nel salotto di Barbara d’Urso. L’ex Ministro dell’Interno sarà protagonista della seconda puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 22 settembre. A rivelare la notizia in anteprima è Dagospia. A quanto pare Salvini si sottoporrà al confronto delle […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: domenica ...

Papa Francesco - la vera risposta a Matteo Salvini arriva dalle religioni : La vera risposta a Matteo Salvini è arrivata da Papa Francesco. “È insensato, – ha scritto Bergoglio – nella prospettiva del bene dei popoli e del mondo, chiudere gli spazi, separare i popoli, anzi contrapporre gli uni agli altri, negare ospitalità a chi ne ha bisogno e alle loro famiglie”. Un’affermazione contenuto nel messaggio inviato dal Papa ai partecipanti al 33esimo incontro internazionale di preghiera per la pace promosso ...

Live-Non è la D’Urso - Matteo Salvini ospite per l'”Uno contro tutti” come Cicciolina - Pupo e Fabrizio Corona : Dopo il debutto deludente di Live-Non è la D’Urso, fermo all’11% fino all’una e mezza di notte, Mediaset corre ai ripari per risalire la china sul fronte auditel. Secondo il sito Dagospia nel secondo appuntamento previsto per domenica 22 settembre arriverà in studio Matteo Salvini, non per una semplice intervista con la padrona di casa. L’ex ministro dell’Interno sarà protagonista di un uno contro tutti di ...

Matteo Salvini : “Bimba di Bibbiano sul palco? Chi se ne frega - il delinquente non sono io” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rimandato al mittente le critiche ricevuto per aver chiuso ieri la sua kermesse a Pontida con una bimba sul palco, Greta, una minore coinvolta nel caso dei presunti affidi illeciti di Bibbiano: ""Non una ma cinquanta bambini. Il delinquente è chi ruba i bambini a mamma e papà".Continua a leggere

Flavio Tosi smonta Matteo Salvini : "Pugile suonato - il golpe è solo suo. Così il governo lo sgonfierà" : "Adesso Matteo Salvini rischia di sgonfiarsi". Nel giorno di Pontida, l'ex leghista Flavio Tosi colpisce duro il segretario in una lunga intervista del Fatto Quotidiano. Innanzitutto, spiega l'ex sindaco di Verona uscito polemicamente dal Carroccio nel 2015, il Capitano ha sbagliato i tempi della cr

Chef Rubio attacca Matteo Salvini : “Sfrutti una bambina per i tuoi scopi - sei un uomo spregevole” : Non è piaciuta a Chef Rubio la mossa di Matteo Salvini di far salire sul palco la piccola Greta, indicata come una tra le bimbe protagoniste dei fatti di Bibbiano. Il cuoco di "Camionisti in trattoria" in un tweet esprime il suo profondo sdegno verso il leader leghista: "Sei una persona spregevole".Continua a leggere

Matteo Salvini a Pontida fa salire una bimba di Bibbiano e la sinistra si accende. Calenda : "La state usando" : L'immagine di una bimba di Bibbiano sul palco di Pontida, accanto a Matteo Salvini, diventa argomento di discussione. "Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma", dice il leader della Lega chiudendo il

Matteo Salvini : "Niente odio a Pontida. Questa è l'Italia che vincerà" : Non poteva che essere il leader della Lega Matteo Salvini a chiudere la manifestazione leghista Pontida 2019 con un lungo discorso che ha ricalcato i temi di tutti i comizi che l'ex Ministro dell'Interno sta facendo da giorni, sia nelle piazze che in continue dirette su Facebook.Questa è l’Italia che non chiede l’elemosina ma che chiede lavoro e dignità per i suoi figli. Sfideremo i traditori chiusi nel palazzo. Questa è una delle Pontida più ...

Da "Traditori" a "Carola" - otto parole scelte da Matteo Salvini a Pontida : Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', Matteo Salvini è salito sul palcoscenico di Pontida per parlare a popolo della Lega. Ecco cinque pillole estratte dal suo discorso. Traditori "La politica senza cuore e senza passione è solo uno scambio di merce e di poltrone, e qua non ci sono poltronari, ma solo donne e uomini con dei valori. Vi invito ad essere determinati, coraggiosi e ad esercitare pazienza perché non possono scappare dal ...

Da "Traditori" a Carola" - otto parole scelte da Matteo Salvini a Pontida : Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', Matteo Salvini è salito sul palcoscenico di Pontida per parlare a popolo della Lega. Ecco cinque pillole estratte dal suo discorso. Traditori "La politica senza cuore e senza passione è solo uno scambio di merce e di poltrone, e qua non ci sono poltronari, ma solo donne e uomini con dei valori. Vi invito ad essere determinati, coraggiosi e ad esercitare pazienza perché non possono scappare dal ...

Matteo Salvini sul palco a Pontida : "Torneremo a essere un campo profughi. La vedo male - le ong festeggiano" : E' stato accolto da un bagno di folla a Pontida il leader della Lega Matteo Salvini. "Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l'ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sarà una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un

Matteo Salvini sale sul palco di Pontida - ovazione mai vista : "Se fate così mi commuovo" : ovazione per Matteo Salvini a Pontida. "Se fate così mi commuovo", ha esordito il leader della Lega accolto dal suo popolo con applausi e cori. ""Siete uno spettacolo eccezionale, fatevelo voi l'applauso e vediamo se qualche Tg riuscirà a nascondere questo popolo", ha aggiunto. I militanti urlano: "