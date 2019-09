Marcello Lippi a 360° | il battibecco Sarri-Conte | de Ligt | il Var e la Nazionale

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) “E’ tutto molto presto, non per le punzecchiature e le polemiche…”. Ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio 1,parla delle prime tre giornate del campionato di Serie A ed in particolar modo della Juventus. “Le lamentele di? Non credo debba ancora entrare in sintonia con l’ambiente, non vedo niente di particolare – ha detto l’attuale ct della Cina – Magari non si aspettava di trovarsi a gestire una rosa cosi’ numerosa, lui che a Napoli aveva i titolarissimi, ma non sono questi i grandi problemi. C’e’ fiducia e stima reciproca, cambiare metodologia di lavoro ha bisogno di mesi e che tutti i giocatori entrino in condizione. C’e’ pero’ voglia da parte di tutti di farlo. E poi non dimentichiamo che ci sono anche gli altri. La Juve arrivera’ a ...

