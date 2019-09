Kapadia e il suo viaggio al termine di Maradona

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) La prima è scena è Anni Ottanta purissimi. Sembra un inseguimento, di quelli dei B-Movie. Sui Lungomare libberato (con due b) che all’epoca era occupato eccome da automobili. È un filmato inedito da un’auto della polizia che fa parte del servizio d’ordine che il 5 luglio 1984 accompagna Diego Armandoallo stadio San Paolo per la sua presentazione. Comincia così “Diego” il docu-film di Asifche aveva già raccontato Ayrton Senna e Amy Winehouse. Diego non ha bisogno della morte per essere considerato un idolo. Il sottotitolo del film è: Ribelle. Eroe. Sfrontato. Dio. Anche da vivo. Circa due ore intense quasi come la vita di Diego. Due ore che praticamente mai fanno concessioni ai luoghi comuni. Anzi. Il rapporto con Napoli è crudo, non nasconde nulla. Molto diverso dalla retorica che poi ha provveduto a fare opera di rimozione. L’unico ...

