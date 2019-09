Estorsione | violenza e riciclaggio | in manette dodici capi ultras juventini

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Torino, coordinati dal Gruppo criminalità organizzata della Procura stanno effettuando, a partire dalle primissime ore di oggi, lunedì 16 settembre, un'ampia operazione contro alcune frange del tifo organizzato della società calcistica Juventus F.C. Per il momento sono stati tratti in arresto ben 12ultrà e alcuni dei principali esponenti dei gruppi "Nucleo 1985", "Viking", "Tradizione-Antichi valori", "Drughi" e "Quelli...di via Filadelfia". Inoltre tra gli indagati risulterebbero anche alcuni membri di "N.A.B-Nucleo Armato Bianconero"....

Corriere : Juve, arrestati 12 capi ultrà per estorsione e violenza. La società li aveva denunciati un anno fa - reportrai3 : Arrestati 12 capi ultras della #Juventus, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, estorsione aggravat… - poliziadistato : #Digos Torino sta eseguendo 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti di alcune frange… -