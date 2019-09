Cosa è successo a Pontida 

Fabio Di Giannantonio Moto2 - GP San Marino 2019 : “L’ultimo giro con Fernandez - ecco Cosa è successo” : Il GP di San Marino 2019 per la Moto2 è stato davvero molto intenso e il finale è stato di fuoco, ultimo giro davvero al cardiopalma tra Augusto Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Lo spagnolo ha superato il centauro italiano andando più volte sul verde (fuori pista) e operando una manovra di sorpasso davvero molto dura, l’iberico non è stato penalizzato e ha così vinto la gara mentre il nostro portacolori si è dovuto accontentare della ...

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore in lacrime sui social : Cosa è successo : È stata un’estate piena di chiacchiere quella di Teresa Cilia e Salvatore di Carlo. Botta e risposta che hanno tirato in ballo personaggi famosi del mondo della tv e dell’universo di Uomini e Donne. Pezzi da novanta come Raffaella Mennoia e Gianni Sperti per citarne alcuni. Chiacchiere che adesso Teresa Cilia e Salvatore si gettano dietro le spalle. Nei giorni hanno festeggiato un giorno importante: il loro terzo anniversario di matrimonio. ...

MotoGP - Cosa è successo tra Valentino Rossi e Marquez? Rischio incidente in qualifica - ennesima scaramuccia : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno animato le qualifiche del GP di San Marino rischiando un incidente sulla pista di Misano intitolata a Marco Simoncelli. I due storici avversari si sono ritrovati in un serratissimo corpo a corpo come ai tempi d’oro e hanno sfiorato un clamoroso contatto che avrebbe davvero cambiato volto all’intero fine settimana in Romagna. Ma cosa è successo tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Riviviamo nel ...

Gennaro Lillio - la madre ricoverata in ospedale : Cosa è successo : Gennaro Lillio: la madre finisce in ospedale. Cos’è successo e come sta ora Poche ore fa Gennaro Lillio ha svelato sul suo profilo Instagram che la madre è ricoverata in ospedale. La signora Titty, che i telespettatori della sedicesima edizione del Grande Fratello ricorderanno per la sorpresa fatta al figlio quando era ancora un concorrente, ha avuto un piccolo problema di salute ed è stata operata al menisco. Naturalmente Gennaro Lillio ...

Gennaro Lillio - la mamma in ospedale : ecco Cosa è successo : Grande Fratello, Gennaro Lillio in ospedale per sua madre: le ultime news La mamma di Gennaro Lillio è in ospedale, a svelare le ultime news è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Il modello è apparso tra le stories su Instagram in compagnia della mamma, che abbiamo conosciuto proprio nella Casa del Gf. La […] L'articolo Gennaro Lillio, la mamma in ospedale: ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Ambra Angiolini e Max Allegri - mistero a casa. Nessuno riesce a spiegarselo : Cosa è successo : Sono una delle coppie più ammirate d’Italia. Parliamo di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ed Ambra Angiolini, famosa showgirl. I due, al ritorno dal viaggio in Sudafrica, avrebbero deciso di compiere un passo importante per fortificare il proprio rapporto: andare a convivere. L’indiscrezione è lanciata dal giornale “Chi”, che racconta la pregressa decisione dell’ex presentatrice di “Non è la Rai” di avviare i lavori di ...

Carlo Conti - il successo di Tale e Quale Show e Cosa non farebbe mai : “Non mi va” : Carlo Conti pronto per Tale e Quale Show parla del successo del format, annuncia novità e svela cosa non farebbe mai Tutto è pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza da domani (13 settembre 2019) come sempre in prima serata su Raiuno. Condotto dall’insostituibile Carlo Conti con la partecipazione in […] L'articolo Carlo Conti, il successo di Tale e Quale Show e cosa non farebbe mai: “Non mi va” ...

Cecilia Rodriguez arrabbiata con Ignazio Moser : Cosa è successo : Cecilia Rodriguez nervosa per colpa di Ignazio Moser: il duro sfogo Iniziare la giornata con un dolce risveglio dovrebbe essere uno dei tratti fondamentali per affrontare con grinta e serenità le cose da fare, ma non per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen si è svegliata molto nervosa per colpa del compagno Ignazio Moser. cosa è successo? Cecilia ha affidato il suo sfogo sul suo profilo Instagram, che conta la bellezza di quasi quattro ...

“Aiuto!”. Gratta - vince (un sacco di soldi) ed è subito paura in tabaccheria. Cosa è successo : La Dea Bendata ha posato le sue labbra su un uomo di mezza età nel comune di Castelfidardo, in provincia di Ancona. L’uomo nella giornata di lunedì 9 settembre si è recato nella ‘Tabaccheria del Parco’ di Roberto Strappato in via Gaetano Doninzetti, accanto al Monumento, per acquistare un Gratta e vinci da 3 euro. (Continua a leggere dopo la foto) Grattando il biglietto “Numeri Fortunati” il signore ha trovato i ...

La strada di casa : Lucrezia Lante della Rovere svela Cosa le è successo : Anticipazioni La strada di casa 2: Lucrezia Lante della Rovere racconta cosa le è successo sul set Debutterà martedì 17 settembre in prima serata su Rai1 la seconda stagione della fiction La strada di casa, con Lucrezia Lante della Rovere, Alessio Boni, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Christiane Filangieri, Roberta Caronia, Benedetta Cimatti e Silvia Mazzieri. E proprio la Lante della Rovere, in un’intervista rilasciata per il ...

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini e Alberto Matano rimangono bloccati dietro le quinte : ecco Cosa è successo : Momenti di imbarazzo in apertura della seconda puntata della nuova stagione de La Vita in Diretta. Il secondo appuntamento con la striscia pomeridiana di Rai 1 è stato caratterizzato infatti da un problema tecnico che ha giocato un brutto scherzo ai conduttori, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Da copione, i due fanno il loro ingresso in studio dopo la sigla del programma da una porta led che si apre automaticamente: questa volta però non si è ...

Bancoposta - sito e app Poste Italiane down/ Non funzionano oggi : Cosa è successo : Bancoposta, sito e app Poste Italiane down oggi: non funzionano oggi. cosa è successo: malfunzionamenti e disservizi, centinaia di segnalazioni...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini - ‘incidente’ a ”La vita in diretta”. Cosa è successo : Attualità, cronaca, storie di vita, grandi ospiti. Tutti i giorni live: una finestra aperta sulla quotidianità degli italiani accompagnerà il pomeriggio dei telespettatori. La vita in Diretta, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1 è tornato in televisione lunedì 9 settembre con la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, in un’edizione rinnovata. La nuova edizione inizia alle 16 ...

Governo - Borgonzoni (Lega) a Conte : “Sa Cosa è successo a Bibbiano?”. E mostra maglietta - Casellati la richiama e sospende la seduta : “Riporta al Governo chi è stato zitto davanti a questi fatti. Lei che ha detto di essere l’avvocato del popolo, sa cos’è Bibbiano?“. L’attacco arriva dalla senatrice Lucia Borgonzoni ed è diretto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Pd. L’esponente della Lega, in Aula, ha tolto la giacca e ha mostrato una maglietta bianca con la scritta “Parliamo di Bibbiano”. Maria Elisabetta Alberti ...