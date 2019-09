Città più care e più economiche d’Italia | ecco quali sono

Reddito di cittadinanza : più controlli sui furbetti e limiti all'uso dei contanti : Il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri afferma che può essere migliorato. Sono diverse le storture che pure i Cinquestelle...

Il Napoli è un brand sempre più internazionale - è anche per questo che in Città piace meno : Ha più tifosi di Roma e Lazio messe insieme Nell’estate in cui tutta l’attenzione si è concentrata sul calciomercato dei nomi possibili e dei sogni mai realizzati (chi ha detto James?) è passata quasi sotto traccia una statistica a mio avviso molto significativa. Come ad inizio di ogni campionato la Gazzetta dello Sport ha commissionato ad una importante società di sondaggi (Ipsos) il compito di misurare il seguito delle squadre di serie A: ...

9 strane curiosità su Longyearbyen - la Città delle Svalbard più a nord nel mondo : Indossano giubbotti catarifrangenti e ciabatte al ristorante. Fanno safari in motoslitta e costruiscono le case su pilastri. In questo articolo, troverete queste e tante altre strane curiosità su Longyearbyen, la città più popolosa delle isole Svalbard, nonché la città più a nord del mondo nell’arcipelago norvegese nel mar Glaciale Artico. Case su pilastri e tubature in superficie Quando si atterra a Longyearbyen, le case colorate sono una delle ...

Ue : De Micheli - ‘con Gentiloni Europa più equa e vicina a cittadini’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Orgogliosa per la nomina di Paolo Gentiloni agli Affari economici. Onorerà il nostro Paese e lavorerà per un’Europa più vicina ai cittadini e più equa”. Lo scrive su twitter il ministro Paola De Micheli. L'articolo Ue: De Micheli, ‘con Gentiloni Europa più equa e vicina a cittadini’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Atalanta - l’allenatore Gasperini cittadino onorario in lacrime : “Il regalo più bello di sempre” : L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato nominato cittadino onorario della città di Bergamo. “Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo più bello della mia vita” ha detto il tecnico, che ha ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : "M5s tradito - la Lega voleva più poltrone - più reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

PGT. #Milano2030 : dopo le osservazioni dei cittadini il piano diventa ancora più verde : dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale del nuovo piano di Governo del Territorio per Milano 2030, avvenuta il 5

Milano. Piante - alberi e panchine - i doni dei privati per una Città più verde : L’ultima donazione in ordine cronologico riguarda 200 Piante ornamentali, mittente Assolombarda Servizi Spa. Sono sempre più numerosi i soggetti privati

La top ten delle Città più vivibili : Vienna al primo posto - nessuna italiana tra le migliori : Per il secondo anno consecutivo Vienna è la città più vivibile del mondo. La capitale austriaca resta sul gradino più alto del podio della classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit (EIU), davanti a Melbourne, Sydney, Osaka e Calgary. Male l'Italia: nessuna città rientra tra le migliori.Continua a leggere

Vienna la Città più vivibile al mondo per l’Economist : è il 2° anno consecutivo : Per il 2° anno consecutivo Vienna viene incoronata città più vivibile del mondo, secondo la classifica stilata dalla Economist Intelligence Unit, l’unità di ricerca e analisi affiliata al settimanale The Economist. La capitale austriaca ha ottenuto un punteggio di 99,1 punti, piazzandosi davanti a Melbourne che si ferma a 98,4 dopo essere rimasta per diversi anni in testa, e a Sydney con 98,1 punti. Ogni anno il settimanale valuta 140 ...

Tokyo è la Città più sicura al mondo : Come Tokyo nessuno mai, perché la capitale giapponese è la città più sicura del mondo. A stabilirlo è il Safe Cities Index stilato dal settimanale inglese The Economist, che ogni due anni monitora e mette in fila sessanta città sparse tra i cinque continenti. Come nelle due precedenti edizioni, Tokyo si conferma leader della speciale classifica, che però non guarda esclusivamente al livello di sicurezza delle ...