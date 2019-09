Biglietti in prevendita per i concerti di Brunori Sas nei palasport

Simply Red a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la data al Mediolanum Forum di Assago : Simply Red a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. L'evento è in programma al Mediolanum Forum di Assago, la data è quella del 16 novembre del prossimo anno. I Simply Red presenteranno il nuovo album di inediti dal titolo Blue Eyed Soul in uscita l'8 novembre in tutto il mondo, un disco dalle sonorità funky che vivrà dal vivo sui palchi di palasport e arene europee. Sono al momento 33 le date attese in Irlanda, Gran Bretagna e ...

The 1975 a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : The 1975 a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma sabato 28 marzo. Il Fabrique sarà la location che accoglierà l'unico evento nella nazione dei The 1975 e i biglietti saranno disponibili per l'acquisto nei prossimi giorni al prezzo di 37 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per il concerto dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in ...

Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020 - info e Biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio del live a Milano, arriva anche il Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020. L'annuncio ufficiale è previsto per lunedì 16 settembre, con biglietti in prevendita che saranno disponibili a cominciare dalle 11 del 25 settembre. Come riporta Heyjude, l'indiscrezione sulla presenza dei Green Day è stata diffusa, forse inavvertitamente, dal sito Ticketmaster, che ha inserito il gruppo di Billie Joe Armstrong nel roster degli ...

Napoli – Sampdoria - Biglietti in vendita da oggi - parte a gonfie vele la prevendita : La prevendita é partita alle 16, a gonfie vele la vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria che si disputerà il 14 Settembre 2019 ore 18.00 in un San Paolo rinnovato. Dopo circa 3 ore, infatti, risulta in esaurimento la Curva B e procede a buon ritmo anche la vendita per Distinti e Tribune. Prosegue anche la vendita degli abbonamenti. Di seguito prezzi e dettagli diffusi dalla Ssc Napoli: Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € ...

Annunciata la data zero di Elisa a Jesolo - info e Biglietti in prevendita : Finalmente ufficiale la data zero di Elisa a Jesolo il 19 novembre, con biglietti in prevendita a cominciare dal 12 settembre alle ore 16. La data va ad aggiungersi a quelle già annunciate per il supporto di Diari Aperti e che avvierà a cominciare dai prossimi mesi. I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Dream Theater in Italia nel 2020 : I concerti dei Dream Theater in Italia celebreranno i primi 20 anni di Scenes From A Memory con l'assetto già deciso della formula An Evening With. Il gruppo torna nel nostra paese dopo il concerto Rock The Castle 2019, con i live in programma al Palazzo Dello Sport di Roma l'11 febbraio e al Mediolanum Forum di Assago nella serata successiva, quella del 12. I Biglietti sono in prevendita esclusiva a cominciare dalle 10 dell'11 settembre in ...

Green Day a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...

Michele Bravi raddoppia a Milano - Biglietti in prevendita per la seconda data : Michele Bravi raddoppia a Milano! Dopo il sold out lampo della prima data, l'artista aggiunge una seconda data. I biglietti per il concerto in programma il 19 ottobre al Teatro San Babila sono esauriti ed è stata annunciata oggi la seconda data del 20 ottobre presso la stessa location. I biglietti per il concerto del 20 ottobre saranno disponibili in prevendita da martedì 11 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 online su TicketOne e via ...

La data zero dei Modà a Jesolo a novembre : Biglietti in prevendita : Si terrà al Palainvent di Jesolo la data zero dei Modà. Il tour nei palasport partirà ufficialmente il 2 dicembre con il concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ma è notizia di oggi la data zero in programma per il 26 novembre a Jesolo. I biglietti per il tour dei Modà nei palasport sono già disponibili in prevendita mentre quelli per la data zero di Jesolo saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 9 settembre, ...

Michele Bravi in concerto a Milano dopo il dramma dell’incidente : info e Biglietti in prevendita : Michele Bravi in concerto a Milano dopo la tragedia che l'ha colpito nel mese di novembre del 2018. L'artista di Città di Castello torna quindi dal suo pubblico per un live che si preannuncia molto speciale, nella serata del 19 ottobre, al Teatro San Babila. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 di martedì 10 settembre, mentre i punti vendita autorizzati a partire dalle 11 ...

Concerti degli Editors in Italia nel 2020 per Black Gold - info e Biglietti in prevendita : I Concerti degli Editors in Italia sono ufficiali. La band di Tom Smith è pronta a tornare nel nostro paese per supportare il Best Of che sono in procinto di rilasciare e che conterrà anche tre inediti. La data è quella del 25 ottobre, con la presenza di tre inediti. Black Gold, Upside Down e Frankestein sono i brani che arricchiranno la tracklist del Best Of al quale gli Editors starebbero lavorando da qualche tempo. Frankestein è già ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Manuel Agnelli in autunno - An Evening With riparte da novembre : Sono ufficiali le date dei concerti di Manuel Agnelli in autunno. An Evening With riprende dopo le numerose tappe già condotte e con la partecipazione di Rodrigo D'Erasmo, già parte degli Afterhours e braccio destro di Agnelli ormai da anni. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 6 settembre. La consegna è garantita attraverso i canali abilitati, quindi con consegna sul ...

Biglietti in prevendita per la nuova data di Marco Mengoni a Eboli per Atlantico Tour : La nuova data di Marco Mengoni a Eboli è ufficiale. Nel giorno in cui Muhammad Ali raggiunge il disco di platino, l'artista di Ronciglione annuncia l'arricchimento del calendario con una nuova tappa al PalaSele. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 4 settembre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita quindi quella con corriere espresso e quella con ritiro ...