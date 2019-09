Accetto Miracoli è il nuovo singolo di Tiziano Ferro | la title track dell’album in radio

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Saràildi. Ladel disco in uscita il 20 novembre sarà disponibile ine in digital download da venerdì 20 settembre. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso artista attraverso un post sui social. Condivide il titolo delbrano inma anche la data di uscita e la copertina, che lo ritrae protagonista con unscatto. Ilautunnale arriva dopo il rilascio dell'estivo Buona (Cattiva) Sorte, un pezzo che ha rotto con il passato mostrando undiverso sia dal punto di vista musicale che testuale, che non ha convinto pienamente. Dali fan si aspettano un ritorno alle ballad, al mood introspettivo e cupo che ha caratterizzato gli ultimi successi del cantautore di Latina e, dal momento che la canzone scelta sarà in rotazione per il periodo autunnale, ciò è altamente probabile. Una ...

TizianoFerro : Esce venerdì 20 settembre Accetto Miracoli, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, secondo estratto dall’omonimo album… - resistforharry : RT @TizianoFerro: Esce venerdì 20 settembre Accetto Miracoli, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, secondo estratto dall’omonimo album atteso… - fiorisuibalconi : RT @TizianoFerro: Esce venerdì 20 settembre Accetto Miracoli, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, secondo estratto dall’omonimo album atteso… -