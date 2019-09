Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’ALLACCIAMENTO DELLA A1 Roma – NAPOLI E L’APPIA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE VENGONO SEGNALIAMO CODE A TRATTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI RISPETTO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO OGGI A Roma VA IN SCENA UNA GARA PODISTICA CHE INTERESSERÀ DIVERSE STRADE DEL CENTRO CITTÀ. NUMEROSE SARANNO LE DEVIAZIONI ALLE LINEE BUS CON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO ...

