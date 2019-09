Pd | Zingaretti | “Scindersi sarebbe errore gravissimo Amici con l’M5s? No | ma siamo ex

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) La scissione “un” e il Movimento 5 stelle non è un amico, “ma un ex avversario”. Così dal palco della festa dell’Unità di Torino, il segretario del Partito democratico, Nicola, si rivolge agli attivisti del centro sinistra. “Scissione? Spero di no perché un Pd unito serve alla democrazia italiana e serve alla stabilità del Governo – prosegue il dem – Serve un partito totalmente nuovo che si rifonda. È durissima ma questo lo dovremo fare. Dividersi in questo momento è unche l’Italia non capirebbe”. Il segretario parla anche di percentuali. “A marzo 2028 ricordo un Pd al 18%, un Pd marginale, un centrodestra unito e un governo gialloverde trionfante che stava conquistando la maggioranza del paese – dice – Ora vedo un Pd intorno al 24%, che è tornato a essere il ...

