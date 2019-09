Monster Hunter World | Iceborne | Capcom svela la scaletta dei contenuti in arrivo nei

Fonte : eurogamer

(Di domenica 15 settembre 2019)hato ladeiinnei prossimi mesi per i giocatori di.Il primo aggiornamento gratuito, come già annunciato in precedenza, sarà disponibile il 10 ottobre e introdurrà nel Nuovo Mondo il ferocissimo Rajang e modifiche agli alloggi personali del giocatore (tra cui la possibilità di invitare altri giocatori). A novembre invece i giocatori PS4 potranno intraprendere la prima delle tre missioni legate al nuovo evento di collaborazione con Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds. La seconda e la terza missione saranno invece disponibili a dicembre, mese in cuipubblicherà anche un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà un mostro ancora dare e un evento stagionale.Leggi altro...

