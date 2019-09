Le notizie di oggi ore 11 | 30

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) DI MAIO PROPONE UN PATTO CIVICO PER L'UMBRIA, "CORRIAMO CON IL NOSTRO SIMBOLO MA GIUNTA SENZA PARTITI" La sfida del leader di M5s al Pd per le regionali di ottobre: sosteniamo un candidato fuori dalle appartenenze partitiche e un programma comune, senza pretese di assessorati. Sì da LeU, Zingaretti apre al confronto. Salvini: sono disperati. A PONTIDA LA RABBIA LEGHISTA, SALVINI "PRONTI AL REFERENDUM ANCHE SUL DECRETO SICUREZZA" Tricolori al raduno del Carroccio con lo slogan "La forza di essere liberi". Il leader rilancia la consultazione sul maggioritario "per mettere in sicurezza il Paese". Insultato Gad Lerner, aggredito un video maker di Repubblica. RENZI NON ESCLUDE LA SCISSIONE, "ALLA LEOPOLDA SARÒ CHIARO COME MAI IN PASSATO" Rosato: se sarà addio, si tratterà di separazione consensuale. MIGRANTI: COMPLETATO LO SBARCO DALLA OCEAN VIKING, NELLA NOTTE A ...

