Come effettuare hard reset su iPhone XR

Pokémon Masters : Come effettuare Evoluzioni e Mega Evoluzioni : Pokémon Masters sta scalando le classifiche di download molto velocemente; il nuovo gioco free to play sui tanto amati mostriciattoli, disponibile per dispositivi iOS e Android, sta riscuotendo un successo davvero inaspettato. Anche in questo leggi di più...

#Fattibella : Come e quando effettuare lo scrub per una pulizia profonda del viso : Ciao Elena! Sì, in effetti c’è un po’ di confusione riguardo questo argomento, cerchiamo di fare chiarezza! L’esfoliazione è un ottimo metodo per levigare la pelle e rinnovarla, eliminando le cellule morte ed il grigiore e sporco accumulato, ad esempio da residui di prodotti, makeup ed inquinamento. È quindi buona norma effettuarla periodicamente, in modo anche da preparare la pelle a ricevere trattamenti, che verranno così assorbiti in maniera ...