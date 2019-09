Sarri | ' Una squadra con meno carattere perderebbe una gara del genere'

Sarri : «Tra giocare alle 15 (con 35 gradi) e alle 20.45 c’è una bella differenza. Pagati anche gli infortuni» : Sarri a Sky Sport «Abbiamo fatto partita non di alto livello dal punto di vista tecnico. La Fiorentina ha disputato una buona partita, noi abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per infortunio e nel momento decisivo della partita avere tre cambi con freschi sarebbe stato importantissimo. Considerando tutte le variabili che hanno inciso, dal punto di vista caratteriale abbiamo disputato una buona partita. Dobbiamo crescere dal punto di vista ...

Una brutta Juve pareggia a Firenze : Montella impone lo 0-0 a Sarri : Una bella Fiorentina conquista il primo punto del proprio campionato fermando sullo 0-0 al Franchi la Juventus a punteggio pieno. Ai bianconeri non è servito il ritorno in panchina di Maurizio...

Sarri : «Mai pensato che la Juve vincesse per gli aiuti - ho capito che ha una mentalità feroce» : Pillole della conferenza stampa di ieri di Maurizio Sarri: «Mai detto che la Juve avesse fortuna. Sempre detto che era la squadra più forte. Stando qui mi rendo conto della forza di questa squadra che è nella organizzazione e nella testa. Archivia la vittoria dopo trenta secondi e si proietta sulla prossima partita: una mentalità feroce» Paolo Tomaselli, Corriere della Sera «Non ho mai pensato che le vittorie fossero figlie di aiuti – ...

Torna Sarri : è stata dura restare fuori - rosa ampia? una fortuna : Torna Sarri: "Non e' semplice rimanere fuori e ringrazio lo staff medico che mi ha coccolato per 20 giorni".

Juventus - la sfida di Maurizio Sarri con una squadra extralarge : essere un ottimo allenatore non basta : Venti mesi fa Maurizio Sarri aveva un problema: negli ultimi giorni del 2017 Simone Verdi aveva detto no al Napoli e il tecnico non sapeva che quel rifiuto gli sarebbe costato forse lo scudetto nella lunga rincorsa alla Juve. Oggi che si trova dall' altra parte, Sarri si trova alle prese con il prob

Juve - Discreti : 'Con Sarri Una rivoluzione tattica - più spettacolare e aggressiva' : La Juventus vista nel match contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A è una squadra in piena rivoluzione tattica, che nonostante i numerosi errori difensivi, ha sorpreso per pressing, organizzazione e soprattutto gioco offensivo. Sull'evoluzione tattica della nuova Juventus di Sarri ha parlato il noto giornalista di Calciomercato.com, Stefano Discreti, che nel suo editoriale sul noto sito sportivo, si è soffermato in particolar modo sul ...

Corbo : “Koulibaly disastroso - fa felice Sarri a Torino - ancora una volta” : Antonio Corbo, nella sua rubrica “Il graffio” per La Repubblica, analizza Juve-Napoli e si dice preoccupato. Corbo su Juve-Napoli definisce disastroso Koulibaly: “Alla prima sfida scudetto il Napoli arriva con la più ingenua delle contraddizioni. Bellezza e fragilità. Offre la partita alla Juve nei primi giri di cronometro e negli ultimi quando una follia di Koulibaly inventa un micidiale autogol. Una beffa dopo ...

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta Primo match scudetto - Sarri in tribuna Le formazioni : Higuain in attacco - Ghoulam sulla sinistra : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus - Higuain verso una maglia da titolare contro il Napoli : Sarri non va in panchina : La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista della gara contro il Napoli. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partita contro il Napoli ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si va verso la conferma di Gonzalo Higuain che sembra nettamente favorito su Paul Dybala. ...

Il Mattino : Sarri in tribuna allo Stadium. Seguirà la partita in uno Sky-box : Domani sera Maurizio Sarri non sarà sulla panchina bianconera, lo ha detto Pavel Nedved. Ma sarà in tribuna. Il Mattino scrive che il tecnico ha ricevuto il permesso di andare allo Stadium e di seguire il big match da uno Sky-box. Prima della partita parlerà alla squadra e forse, di nuovo, nell’intervallo. Lo staff sanitario conferma che la polmonite è sparita, ma Sarri è ancora sotto antibiotici e deve assolutamente essere scongiurata una ...

Una foto di Sarri con le sigarette irrita la Juventus : C’è una foto che avrebbe irritato la Juventus, secondo quanto scrive l’Ansa. E’ stata pubblicata questa mattina dal Corriere Torino. Ritrae Maurizio Sarri, sotto casa, insieme ad un tifoso, in posa per uno scatto. Nella mano sinistra del tecnico, però, c’è l’immancabile pacchetto di Merit con tanto di accendino. Lo scatto dimostrerebbe che se è vero che Sarri sta meglio, nemmeno la polmonite è riuscita a togliergli ...

Parma-Juventus - Nedved sostituisce Sarri in conferenza : “il mister non sta affrontando una cosa semplice…” : Il dirigente bianconero ha presentato la sfida contro il Parma al posto di Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite Prima vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà il Parma nella giornata numero uno della nuova Serie A. Assente giustificato in conferenza Maurizio Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite che gli farà saltare le prime due giornate. AFP/LaPresse Al suo posto si è presentato davanti ai media ...

Zdenek Zeman/ 'Sarri alla Juventus deve scalare una montagna. Su Conte e Totti...' : Dal calciomercato ai nuovi allenatori delle big di Serie A, passando per il suo pupillo Totti: Zdenek Zeman a tutto tondo.