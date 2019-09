Milano | furto di superalcolici in un supermercato | un arresto

Milano : furto in un supermercato - un arresto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Oltrepassa le casse con uno zaino e una borsa pieni di alimenti per un totale di 267 euro. A Milano, un cittadino tunisino 34enne è stato arrestato per furto aggravato. Il reato è avvenuto in un supermercato Carrefour in viale Monza alle ore 15.30 di venerdì 13 settembr