Gareggia nel salto in lungo a 103 anni “Ogni giorno va vissuto in pieno | con

Ciclismo - Wout Van Aert dopo la caduta al Tour : “Spero di poter Gareggiare nel ciclocross in inverno” : Una brutta caduta, davvero tanta sfortuna quando sembrava poter andare tutto per il meglio, con la più bella vittoria da professionista che era arrivata in volata pochi giorni prima. Wout Van Aert è stato costretto ad uno stop forzato a causa dell’infortunio arrivato durante la cronometro del Tour de France, un bruttissimo taglio sulla gamba dopo lo scontro con la transenna. L’obiettivo è quello di tornare al top il prima ...

Nuoto - Mondiali 2019 : a che ora Gareggia Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl? Data - programma - tv e streaming : Gregorio Paltrinieri tornerà in vasca domenica 28 luglio per disputare la finale dei 1500 metri stile libero ai Mondiali 2019 di Nuoto. Il carpigiano si è qualificato brillantemente all’atto conclusivo della sua distanza prediletta e andrà a caccia della medaglia d’oro dopo essersi già imposto sugli 800 sl, l’azzurro ha tutte le carte in regola per conquistare la doppietta d’antologia e per mettersi al collo il terzo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : a che ora Gareggia Federica Pellegrini nella finale dei 200 sl? Programma e tv : Appuntamento da non perdere nel primo pomeriggio di domani per il Nuoto italiano. Federica Pellegrini scenderà in acqua per la finale dei 200 stile libero dei Mondiali 2019, l’ottava in una rassegna iridata per l’intramontabile fuoriclasse azzurra. Complice anche l’assenza della campionessa olimpica statunitense Katie Ledecky, la Divina è riuscita a centrare il miglior tempo in semifinale al cospetto di rivali di assoluto ...