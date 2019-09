Di Francesco | “Il Napoli è una squadra forte Dobbiamo avere più coraggio e malizia”

Sampdoria - Di Francesco non si fida : “Il Crotone è una squadra ostica - con giocatori da Serie A” : “Si comincia a fare sul serio e il nostro obiettivo è passare il turno“. L’allenatore della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, inquadra così la sfida con il Crotone, gara valida per il terzo turno di Coppa Italia in programma domani allo ‘Scida’. Sarà l’esordio ufficiale della Sampdoria per la stagione 2019/20 e il risultato inizia a contare. “Ci siamo lasciati alle spalle allenamenti e amichevoli ...

Papa Francesco : “Il sovranismo isola e porta alle guerre. Sento discorsi che assomigliano a quelli di Hitler. L’Europa va salvata” : Il sovranismo “è un’esagerazione che finisce male sempre: porta alle guerre“. Pericolosi anche i populismi: “Una cosa è che il popolo si esprima, un’altra è imporre al popolo l’atteggiamento populista. Il popolo è sovrano (ha un modo di pensare, di esprimersi e di sentire, di valutare), invece i populismi ci portano a sovranismi: quel suffisso, ‘ismi‘, non fa mai bene”. A dirlo è Papa Francesco in una lunga ...