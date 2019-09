Catania | al via lavori nella chiesa di borgo Libertinia

Italia Under 21 - il nuovo ct Paolo Nicolato riparte da Catania : esordio con la Moldavia - poi qualificazioni : Venerdì le convocazioni di Nicolato per le gare con Moldavia e Lussemburgo. Lunedì gli Azzurrini partiranno per Catania, dove il 6 settembre il neo tecnico esordirà nell’amichevole con la Moldavia. L’11 settembre il debutto nelle qualificazioni europee. La Nazionale Under 21 riparte da Paolo Nicolato, scelto in estate dalla FIGC per guidare gli Azzurrini dopo gli ottimi risultati raggiunti con l’Under 19 e l’Under 20, rispettivamente ...

Autostrade : Musumeci - ‘5 settembre via libera Cipe alla Catania-Ragusa’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – Il 5 settembre il Cipe darà il via libera alla nuova procedura per la realizzazione dell’autostrada Catania-Ragusa. Ad assicurarlo al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che oggi a partecipato all’incontro a Palazzo Chigi, è stato il premier Giuseppe Conte. Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alla quale erano presenti anche ...

Autostrade : Musumeci - ‘5 settembre via libera Cipe alla Catania-Ragusa’ (2) : (AdnKronos) – Il governatore della Sicilia ha anche chiesto che la sede legale della nuova società pubblica possa essere la città di Ragusa e ha invitato il premier a portare, alla seduta di settembre, un crono-programma definitivo e assicurare tempi certi.“La data del 5 settembre – conclude – è indispensabile per avere davvero contezza di quali e quante risorse metterà a disposizione lo Stato. Ringrazio anche il ...

