Acquistare casa in Sicilia | scendono i prezzi e i tassi dei mutui

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 14 settembre 2019) Anche inè un periodo buono per chi deveunacon un mutuo e un periodo da non perdere per ricontrattare migliori condizioni di finanziamento. È la nuova spinta impressa dalla Bce che dona ricadute positive su quanti sono alle prese con un mutuo, alzando ancora più in alto l’asticella dei saldi. Ma non sempre lo sconto è automatico, bisogna anche saperne approfittare. Bisogna guardare ai tempi: secondo le previsioni la situazione favorevole potrà continuare per almeno un altro anno. Poi, se le politiche messe in atto da Mario Draghi avranno successo, allora il quadro potrebbe cambiare, volgendo verso una «normalizzazione». Sarebbe questo il momento ideale per comprare cosa con l’aiuto delle banche approfittando pure della discesa del prezzo delle case. Inil prezzo delle abitazioni infatti continua a scendere. Chi invece sta già pagando un mutuo, lo ...

Bobbio65M : RT @badkiki1: @matteosalvinimi Ho una casetta a #Ventimiglia ,ma,come gran parte di coloro che hanno la sventura di aver scelto quella(sple… - SorrentinoAnt10 : RT @badkiki1: @matteosalvinimi Ho una casetta a #Ventimiglia ,ma,come gran parte di coloro che hanno la sventura di aver scelto quella(sple… - LidyaLidya7 : RT @badkiki1: @matteosalvinimi Ho una casetta a #Ventimiglia ,ma,come gran parte di coloro che hanno la sventura di aver scelto quella(sple… -