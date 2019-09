Tragedia in crociera | ragazzo sviene | batte la testa e muore

Tragedia in crociera : Matteo sviene - batte la testa e muore a 33 anni : Una tragica morte quella di Matteo Sartori, 33enne di Piove di Sacco (Padova), ma residente a Fossò, in provincia di Venezia. Un piccolo taglio, un lieve malore e una caduta: batte la testa e perde conoscenza. Il tutto è accaduto nel corso di una crociera a bordo di una nave della Msc, mentre l’imbarcazione era al largo dell’Albania, nella serata del 7 settembre. Il giovane è poi morto dopo alcuni giorni di agonia. L’uomo era in vacanza ...

