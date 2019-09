Tour of Britain 2019 | Mathieu van der Poel beffa nuovamente Matteo Trentin | piazzati

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) È davvero un testa a testa quello al quale stiamo assistendo in questooftravan der. Ancora una volta è l’olandese ad avere la meglio: in maglia verde di leader dalla classifica generale il fenomeno orange conquista anche la settima frazione della breve corsa a tappe britannica, partita da Warwick e giunta sullo strappo di Burton Dassett Country Park dopo 188,7 chilometri. Vantaggio sempre più netto in classifica quando manca solo la giornata di domani con la chiusura a Manchester. Fuga a due nelle prime fasi di gara, con la coppia formata da Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) e Dylan van Baarle (Team Ineos). La Corendon-Circus non ha lasciato spazio vista la pericolosità degli uomini all’attacco. Van Baarle davanti va via in solitaria, in gruppo il Team Ineos le prova tutte per ribaltare la graduatoria: scattano prima Sivakov, poi ...

