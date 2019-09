Rosa e Olindo tornano a sperare | la Cassazione accorda nuovi accertamenti

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per un vizio formale è stata accolta la richiesta dei legali della coppia condannata all'ergastolo per la strage di Erba

AvvMennillo : Cassazione boccia il no alle (nuove) indagini per Olindo e Rosa - AvvMennillo : Cassazione boccia il no alle (nuove) indagini per Olindo e Rosa - LuigiLiccardo4 : RT @Corriere: Cassazione boccia il no alle (nuove) indagini per Olindo e Rosa -