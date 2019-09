Regionali | M5S gela il Pd | ma la trattativa è aperta

L'accordo tra Pd e M5s alle Regionali è sempre più complicato : Il governo giallorosso è ormai realtà, ma le strade di Partito democratico e Movimento 5 Stelle sembrano destinate a correre parallele, senza incontrarsi. Non nel breve periodo, almeno: l'idea di Dario Franceschini, benedetta anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, di stringere alleanze con i pentastellati su base regionale viene respinta, e da una parte del Pd e dal Movimento 5 Stelle. I renziani, al momento, non si esprimono: fonti ...

DIETRO LE QUINTE/ Regionali - il no di M5s al Pd per andare al voto anticipato : Il Pd è convinto di poter costruire un'alleanza di sinistra duratura con il M5s ma sbaglia tutto. Lo dice il no di M5s all'accordo per le Regionali

Regionali - i democratici fanno la corte agli alleati. Ma il «no» M5S è interlocutorio : Quello che veniva sussurrato in Transatlantico nei giorni scorsi, viene ora proposto «apertis verbis» da Dario Franceschini: una alleanza tra M5s e Pd anche alle prossime elezioni...

Pd apre alle alleanze Regionali con M5s. Di Maio frena : Umbria, Emilia Romagna, Calabria. Poi anche Toscana e Marche. Dai territori passa l’ipotetica alleanza strutturale tra Pd e Movimento 5 Stelle. alle prossime elezioni regionali il rischio di una debacle democratica è reale mentre i pentastellati nelle consultazioni locali non hanno mai brillato. Nonostante questo, l’idea di Dario Franceschini, benedetta anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, di stringere alleanze con i ...

Il Pd ci prova : "Con il M5s alle Regionali" |Secco no grillino : "Pensiamo al governo" : I Dem Franceschini e Zingaretti avevano lanciato l'idea "per battere la destra" ma dal Movimento nessuna apertura: "Un'intesa di questo tipo non è in programma"

Regionali - M5S : nessun alleanza con il Pd : 15.15 Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista del voto regionale. Le priorità per il M5S sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare in tempi celeri.Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani e non servono a far crescere il Paese.Rimaniamo concentrati sul taglio dei ...

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Regionali - Zingaretti : «Sì ad alleanze». M5S : «Non è all'ordine del giorno». Salvini : «In Umbria vinciamo : «Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni...

M5s risponde al Pd : "Alleanza alle Regionali non è all'ordine del giorno" : Fonti del Movimento 5 stelle rispondono picche alle aperture del Pd in vista di un’eventuale alleanza per le elezioni Regionali.Fonto M5s riferiscono infatti che il tema delle alleanze alle Regionali non è all’ordine del giorno. Dunque non c’è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali. Le priorità per il Movimento sono altre, ci sono temi importanti da ...

Ok dai dem al lodo Dario - alle Regionali con M5s : Se il treno del governo è già partito, ora il focus del Nazareno si sposta sulle prossime regionali, dove M5S e Pd stanno valutando di correre insieme. Ipotesi più che un’ipotesi. Dario Franceschini l’ha messo nero su bianco in un’intervista a Repubblica: “Se lavoreremo bene - ha scolpito il capo delegazione dei dem nel governo Conte 2 - potremo presentarci insieme già alle regionali. È ...

L'alleanza M5s-Pd alle Regionali difficilmente debutterà in Calabria : Una parte del Pd la invoca espressamente, i Cinquestelle la respingono senza se e senza ma, trovando un'incidentale sponda in un'altra parte del partito di Zingaretti. L'intesa fra Dem e grillini, sulla quale qualcuno scommette alla luce della formazione della maggioranza parlamentare giallorossa a Roma, in Calabria non decolla. Eppure gli sponsor autorevoli non mancano. "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme già alle Regionali. ...

Regionali - Zingaretti : M5S - nuova stagione : 12.44 "L'idea di Franceschini è corretta. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l' Italia, perchè non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?". Se lo chiede il leader del Pd, Zingaretti. "Ho sempre creduto nella necessità di aprire con coraggio una nuova stagione e questo può essere un capitolo importante: cambiare e migliorare la vita delle persone".

Franceschini - alleanza con M5S già alle Regionali : Se centrosinistra e Movimento 5Stelle lavoreranno bene nel nuovo governo "potremo presentarci insieme gia' alle Regionali. E' difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena". Lo dice il neo Ministro dei Beni Culturali con delega per il turismo Dario Franceschini in un'intervista a La Repubblica. Secondo Franceschini sara' difficile che il governo duri "se si limitera' ad essere il mero prodotto di forze politiche ...