Migranti | nel 2019 solo 7 467 rifugiati Mai così pochi

Migranti in arrivo dalla Libia - strani movimenti nel Mediterraneo. La resa della Guardia costiera : Se il governo apre le porte alla Ocean Viking potrebbe esserci un'invasione di immigrati in arrivo dalla Libia. Lo confessa una fonte, in prima linea sul fronte dell'immigrazione, a il Giornale. "Se il nuovo esecutivo riapre i porti alle Ong, la Guardia costiera libica sarà demotivata a fermare i go

Sbarco Migranti - Porro : 'Europa promette come nel 2015 - ripartirà business cooperative' : Sull'Italia, dopo l'avvento del nuovo esecutivo, pare soffiare un vento europeista. La nuova formazione del governo, sostenuta da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dovrebbe segnare un radicale cambio di approccio tra l'Italia e Bruxelles. Sul tavolo ci sono temi scottanti come la flessibilità sui conti, ma anche e soprattutto la questione migranti. La parte 'dem' dell'esecutivo punterebbe a porre fine alla politica dei "porti ...

Migranti - la chiesa evangelica tedesca manderà una nave di soccorso nel Mediterraneo : La chiesa evangelica tedesca manderà nel mar Mediterraneo una sua imbarcazione per salvare i Migranti: l'imbarcazione si affiancherà a quelle delle Ong che già operano nel Mediterraneo. "Non è solo un atto simbolico, si tratta di agire in maniera esemplare. Saranno salvati esseri umani nel Mediterraneo", spiega il presidente delle chiese evangeliche tedesche.Continua a leggere

Alan Kurdi non può entrare nelle acque italiane : 5 Migranti ancora a bordo da 10 giorni. Ocean Viking salva altre 34 persone : “L’Italia è stata la prima a rispondere: la nave non è autorizzata ad entrare in acque italiane”. La Alan Kurdi, nave della ong Sea Eye che dal 31 agosto è al largo di Malta, dà conto della risposta delle autorità italiane alla richiesta dell’imbarcazione di entrare in un porto sicuro. Una richiesta negata – e che è stata rivolta anche a Francia, Spagna e Portogallo – come prevede il decreto Sicurezza bis. A ...

Migranti - Parigi apre all'Italia l'asse nella Ue : piano di Palazzo Chigi : Parigi «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» scrisse il 6 febbraio su Facebook l'allora vice premier del Conte 1 Luigi Di Maio per commentare il suo incontro, vicino a...

Due navi con Migranti in stallo nel Mediterraneo : un minore si lancia da Alan Kurdi - Ocean Viking salva 50 persone : Continua l’attesa delle navi che hanno soccorso i migranti nel Mediterraneo. All’imbarcazione di Sea Eye, che dal 31 agosto è in stallo a largo di Malta, si è aggiunta da ieri sera la nave Ocean Viking, di Sos Méditerranée. La Alan Kurdi ha tratto in salvo 13 migranti in fuga dalla Tunisia e, da allora, è in stallo, in attesa che le sia comunicato un porto sicuro. Nella serata di ieri, 8 settembre, ...

Luciana Lamorgese - chi è la prefetta che sarà ministra dell’Interno. E sui Migranti disse : “Bisogna accogliere nelle regole” : Dal continuo sbraitare contro i migranti di Matteo Salvini all’esperienza in materia di Luciana Lamorgese, che con la gestione della loro accoglienza ha avuto a che fare prima come prefetta di Venezia, poi di Milano. È quello del Viminale uno dei passaggi di mano maggiormente all’insegna della discontinuità tra primo governo Conte e secondo. Dal leader della Lega a una figura tecnica, come – dicono i retroscena – auspicava il presidente della ...

Migranti - dopo Lifeline e Mediterranea è invasione : 10 navi Ong nel Mediterraneo pronte a sbarcare in Italia : Non ci sono solo la Eleonore e la Mare Jonio. La nave della Ong Lifeline è sbarcata questa mattina a Pozzallo con 100 Migranti dopo aver forzato il divieto imposto dalle autorità Italiane. Poche ore dopo, a Lampedusa sono sbarcati a Lampedusa i 31 a bordo della imbarcazione della Mediterranea Saving

Nel Cpr sputi - sassi e agenti pestati. Così i Migranti dettano legge : Giuseppe De Lorenzo Confermati gli arresti per tre stranieri per la rivolta nel Cpr di Torino. Ira della polizia: "Non ci rispettano" Il Cpr di Torino è una brutta gatta da pelare, soprattutto per gli agenti costretti - loro malgrado - a presidiare il centro per il rimpatrio dei migranti. Le rivolte sono "all'ordine del giorno" anche se non tutte balzano agli onori della cronaca. Incendi, violenze, sputi. L'ultimo caso risale alla ...

Sbarcano tutti i Migranti della Mare Jonio. A Pozzallo la Eleonore forza il divieto di ingresso ed entra nel porto : La svolta della nave della Ong italiana Mediterranea dopo l'inizio dello sciopero della fame a bordo. A Pozzallo invece sono arrivate le 104 persone a bordo della nave della Ong Mission Lifeline e altre 30 di una piccola imbarcazione Cassiopea

Migranti - la Eleonore forza il divieto di ingresso ed entra nel porto di Pozzallo : nave sequestrata dalla Gdf : Ha 104 persone a bordo. Ue: lavoriamo già ai ricollocamenti. A Pozzallo è arrivata anche la nave Cassiopea con altre 29 Migranti

Migranti - nave Eleonore forza il divieto ed entra nelle acque italiane : dichiarato stato di emergenza : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

