Klopp | «Gli spogliatoi a Napoli? Le immagini non erano belle | forse il video era vecchio

Klopp racconta la vittoria del 2011 : “Ho bevuto tanto che il giorno dopo mi sono svegliato in un camion” : sorprendenti e inaspettate le parole di Jurgen Klopp in un documentario girato da Amazon sulla Bundesliga vinta dal suo Borussia Dortmund nel 2011. “dopo il titolo conquistato ho esagerato con l’alcol, si vede benissimo da alcune interviste. Quello che mi ricordo di quel giorno non ha molto senso… Ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello sì me lo ricordo, ma ...

Premier League - voce agli allenatori : le parole in conferenza di Lampard - Pochettino - Klopp e Guardiola : Se in Serie A si comincia domani, in Premier League sono già alla terza giornata. Alla vigilia di un altro weekend di campionato, hanno parlato alcuni allenatori in conferenza stampa. Ecco le loro parole. Lampard (CHELSEA): “Kante ha subito un infortunio, vedremo come reagirà nelle prossime 24 ore. Ha un fastidio alla caviglia. Rudiger non è ancora pronto, speriamo la prossima settimana. Si sta allenando, mi è sembrato brillante ma ...

Infortunio Alisson - gli aggiornamenti arrivano da… Klopp : Infortunio Alisson – “E’ un Infortunio al polpaccio che lo terra’ fuori per un po’. Non voglio fare previsioni su quando rientrera’, di sicuro non ci sara’ mercoledi’ e stara’ fuori un paio di settimane, poi si vedra'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore Jurgen Klopp sull’Infortunio rimediato dal portiere contro il Norwich, dubbi ancora sui tempi di recupero. ...

Liverpool - Klopp non si accontenta : “avremmo potuto gestirla meglio. Alisson? Non ho buone sensazioni” : Il manager del Liverpool ha analizzato il successo sul Norwich, soffermandosi sull’infortunio di Alisson Debutto con vittoria per il Liverpool in questa nuova stagione di Premier League, i Reds superano in scioltezza il Norwich 4-1, segnando tutte le reti nel primo tempo. AFP/LaPresse Serata perfetta se non fosse stato per l’infortunio di Alisson, su cui Klopp si è soffermato nel post gara: “abbiamo spinto sin ...

Alexander-Arnold si racconta : “vi svelo le differenze tra Klopp e gli altri allenatori” [VIDEO] : Trent Alexander-Arnold è stato un grande protagonista dell’ultima stagione con la maglia del Liverpool che si è conclusa con la vittoria della Champions League, il difensore adesso è pronto in vista dell’inizio del campionato con l’obiettivo di confermarsi. Nel frattempo il calciatore inglese si racconta in un’intervista al The Players’ Tribune, interessanti indicazioni: “l’aspetto che differenzia ...

Nuove tendenze : campioni di altri sport accanto all’allenatore. Klopp sceglie un surfista : Sul Corriere della Sera la nuova tendenza delle panchine dei club europei. Non più la classica triade allenatore, preparatore atletico e preparatore dei portieri. Oggi molti grandi tecnici si fanno assistere da professionalità diverse, soprattutto campioni di altri sport. Uno dei tecnici che seguono il nuovo corso è Jurgen Klopp. La settimana scorsa ha mandato il suo Liverpool campione di Europa a lezione da un surfista, il 34enne tedesco ...