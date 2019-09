Il presidente del Gimnasia | “Da Napoli voglio per organizzare una partita o un evento con

Cio : "Malagò non ha chiesto di punire l'Italia". Nei prossimi giorni l'incontro tra il presidente del Coni con Spadafora : “Non è vero che Malagò ha chiesto di punire l’Italia”. Il Cio smentisce come riportato dalla stampa odierna. Alla domanda su cosa pensi il Comitato olimpico internazionale della controversia tra il passato governo e il Coni in Italia, in merito alla riforma dello Sport, il portavoce ha replicato “la nostra posizione è molto chiara ed è stata spiegata in una lettera che è ...

Quella presidente della Onlus che ricattava le donne picchiate : Costanza Tosi La Onlus ha incassato soldi anche dalla Regione Emilia Romagna Fonda un’associazione per fornire assistenza a donne vittime di molestie, violenze e stalking. Ma, invece di prendersi cura di loro, ne approfitta per fare cassa. É successo in Emilia Romagna, più precisamente a Riccione. Nel 2014, una signora originaria di Foggia, Clarissa Matrella, crea una Onlus, di cui diventa presidente, dal nome Butterfly. La 35enne ...

Ginnastica in lutto - è morto Bruno Grandi : ci lascia l’ex presidente della Federazione Mondiale e Italiana : Il mondo della Ginnastica è in lutto, oggi Bruno Grandi ci ha lasciato. L’ex Presidente della Federazione Internazionale e Italiana se ne è andato dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile, il forlivese è purtroppo scomparso all’età di 85 anni stretto dall’affetto dei suoi cari. Stiamo parlando di un’icona della Polvere di Magnesio, una figura che ha segnato la storia di questo sport: è stato Direttore ...

I Centri antiviolenza sono una cosa seria - facciamo chiarezza dopo l’arresto della presidente di Butterfly : Clarissa Matrella, ex presidente dell’associazione Butterfly di Cattolica, è stata arrestata a Rimini con l’accusa di estorsione, malversazione e truffa. Le accuse sono pesantissime: avrebbe truffato le donne vittime di violenze e stalking facendosi pagare per raccogliere prove a carico degli autori di violenza e avrebbe intascato finanziamenti destinati a progetti sociali. La notizia ha suscitato sgomento e sconcerto tra le ...

Palermo : si dimettono i vertici dell'Ordine avvocati - Immordino nuovo presidente : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo Giuseppe Di Stefano si è dimesso. A seguito delle sue dimissioni e di quelle dei consiglieri Accursio Gallo e Maurizio Argento, dopo la ricostituzione del plenum con il subentro degli avvocati Raffaella Geraci, Maria

Francia - il presidente dell’Assemblea nazionale indagato per “interesse illecito” : “Ha favorito la compagna”. Macron : “Piena fiducia” : Il presidente dell’Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand, è indagato nel dossier legato ai presunti favoreggiamenti alla compagna nel 2011, quando era alla guida delle Mutuelles de Bretagne. L’ipotesi di reato nei confronti di Ferrand, interrogato per 13 ore a Lille, è di interesse illecito. L’ex capogruppo di En Marche all’Assemblea nazionale, tra i primi sostenitori di Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale del 2017, è ...

Roberta Pinotti presidente del Pd - l'ultima pista al Nazareno : Nicola Zingaretti è il suo principale sponsor : E' vero che il primo pensiero di Nicola Zingaretti in questo momento è far partire il governo, che "è sempre il momento più difficile". Soprattutto per lui che voleva le elezioni e che alla fine ha ceduto dando il via libera al Conte bis a condizione che non sia "un governicchio". Ma Zingaretti ha a

Rimini - truffa a donne abusate : arrestata ex presidente di associazione in difesa delle donne : Secondo l'accusa la 35enne circuiva le donne vittime di violenze convincendole a sborsare soldi per attività extra di investigazione privata, sostenendo che avrebbero aiutato a incastrare i mariti violenti. Inoltre la donna avrebbero impiegato illecitamente denaro corrisposto all'associazione da amministrazioni locali per progetti di aiuto sociale e psicologico.Continua a leggere

È morto B.J. Habibie - presidente dell’Indonesia durante la transizione verso la democrazia : Mercoledì è morto B.J. Habibie, 83 anni, presidente dell’Indonesia durante la complicata transizione del paese dal regime autoritario di Suharto alla democrazia, tra il 1998 e il 1999. La notizia è stata confermata dal figlio, Tariq Kemal Habibie, che ha

Il Movimento 5 “stallo” e il presidente “Gentilone” : il discorso in Senato del capogruppo Pd Marcucci è da ridere : Dal Movimento 5 “stallo” al presidente “Gentilone”. Ma anche le piccole e medie “inglese” e un Pd che ha paura delle paure (?) della Lega. Il capogruppo del Partito democratico, Andrea Marcucci, interviene in Senato per esprire il voto favorevole del gruppo parlamentare che rappresenta al governo Conte 2. Ma il suo discorso, di poco più di dieci minuti, è condito di scivoloni linguistici e frasi poco ...

Il Conte bis ha i numeri per eleggere il prossimo presidente della Repubblica? : Foto Vincenzo Livieri – LaPresse A pensarlo sono in molti: uno dei collanti della maggioranza cosiddetta giallorossa è la necessità che sia questo parlamento a eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale; questo e non quello a trazione leghista che, stando ai sondaggi, uscirebbe dalle urne se si andasse a votare a breve. Perché questo avvenga, l’esecutivo che ha ottenuto ieri la fiducia al Senato dovrà rimanere in carica ...

Il presidente della Federcalcio francese vieta di fermare le partite per i cori omofobi : Ha fatto molto discutere quanto la decisione presa dal numero uno del calcio francese Noel Le Graet che ha detto agli arbitri di non interrompere più le partite in caso di espressioni di omofobia da parte dei tifosi. A France Info Le Graet ha spiegato che spera che la sua decisione venga messa in pratica già da questo week end e che fermare le partite per cori e striscioni contro gli omosessuali è stato “un errore”. A fine agosto ...