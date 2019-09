Il cocktail più vecchio del mondo

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 13 settembre 2019) Di tutti gli alberghi della Storia, quello più simbolico è il Waldorf Astoria. Su quei pavimenti hanno camminato Nikola Tesla, Lucky Luciano che occupava la stanza 39c, Marilyn Monroe che fu costretta ad andarsene perché il film “Quando la moglie è in vacanza” era stato sospeso e lei non aveva i soldi per pagarlo. Quando nel 1912 il Titanic affonda, la situation room delle indagini è lì. È un albergo per modo di dire: oltre ad avere stanze pazzesche, la sera nella hall c’è cabaret, intrattenimento, balli, orchestra e. Ci si trova l’alta società, e nel 1910, la sera, si poteva scegliere solo tra il Waldorf e il Ritz – Puttin’ on the ritz, sì. Al Waldorf ci hanno ambientato un modesto film con Ginger, Weekend at Waldorf, che però rende bene l’enormità dell’intrattenimento, della bellezza e del personale che ci lavorava. Non a caso, un noto stilista durante la New ...

