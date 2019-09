Sottosegretari governo Conte bis | il premier “lista prima possibile”

Governo ancora senza 42 Sottosegretari : Conte chiede di accelerare sulle nomine : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Quirinale

Governo : ressa nel M5S per Sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa nel M5S per Sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea ...

Governo : ressa nel M5S per Sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos : Roma, 11 set. (Adnkronos) – “domani sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppe Conte da Bruxelles per chiudere sui sottosegretari già domani, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti di Governo fanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è ...

Governo - Conte : lista Sottosegretari entro domani. Ma nel M5S è guerra : «Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha...

Governo - verso le deleghe ai Sottosegretari al Cdm del 12 settembre. Il Pd e i 5 stelle al lavoro sulle rose dei nomi : L’obiettivo è arrivare a giovedì 12 settembre. Alle 15 si riunisce il Consiglio dei ministri e per allora il Pd e il Movimento 5 stelle puntano ad assegnare le deleghe ai sottosegretari. In totale si parla di quaranta incarichi tra sottosegretari e viceministri, ma secondo l’agenzia Ansa potrebbero essere anche quarantadue. Secondo la legge, infatti, il Governo può essere composto al massimo da 65 membri: al momento tra premier ...

Sottosegretari del governo Conte bis : ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo : La lista dei nomi più probabili per andare a ricoprire il ruolo di Sottosegretario del governo Conte. Tra sorprese e conferme, regge l'asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ottengono ruoli di responsabilità anche gli esponenti di Liberi e Uguali. Nella giornata di domani le decisioni definitive.Continua a leggere

Sottosegretari governo Conte bis : chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu Mentre si avvicina il voto di fiducia a palazzo Madama, Movimento 5 Stelle e PD cercano di risolvere la partita dei Sottosegretari e delle deleghe. Ci sono in ballo un gran numero di posti – si stima tra i quaranta e i quarantacinque – e molti nomi passati per il totoministri saranno riproposti como Sottosegretari. Vediamo quali sono i nomi caldi. I ...

Governo Conte bis - la ‘battaglia’ non è finita : si tratta per i Sottosegretari. I nomi : Governo Conte bis – Rush finale per la composizione della squadra dei sottosegretari. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di mercoledì mattina, termine entro il quale Luigi Di Maio ha chiesto ai gruppi 5 Stelle di Camera e Senato di votare rosa di nomi, dalla quale saranno scelti i futuri membri del sottoGoverno in quota M5S. Ogni Commissione, a quanto si apprende, dovrà selezionare 5 figure, da sottoporre poi al capo politico per ...

Sottosegretari governo Conte bis : nomi in gioco Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: nomi in gioco Pd-M5S e Leu Chiusa la squadra di governo, ora è il turno dei Sottosegretari e ci sono già diversi nomi in lizza. Tra questi alcuni sContenti che auspicavano in origine una poltrona più ambita, ma non solo. La partita si giocherà in questi giorni e soprattutto nella prossima settimana, dopo la fiducia alla Camera e al Senato prevista per le giornate di lunedì e martedì. Sottosegretari ...

Governo Conte bis - via alla partita dei Sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Governo : si apre partita Sottosegretari - tra dem in pole Misiani e Quartapelle/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Un altro passaggio al Governo potrebbe essere quello di Lia Quartapelle. La giovane deputata dem con una solida preparazione in politica internazionale, in particolare sul mondo africano, è stata a lungo inserita nel toto-ministri. Ora per Quartapelle potrebbe prospettarsi la carica di vice alla Farnesina. Anche la renziana Anna Ascani, vicepresidente dem, è stata fino all’ultimo data per certa nel Governo. Non è ...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo - è nato il Conte bis : Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro Sottosegretario Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...