Si insultava e minacciava da sola online per incastrare il suo ex ragazzo | 18 enne in

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) La ragazza aveva denunciato a più riprese il suo ex mostrando come prova agli agenti migliaia di messaggi e chat in cui lui l'aveva insultata e minacciata. In realtà era lei che aveva creato falsi profili per incastrarlo e vendicarsi di essere stata lasciata.

Ale74terni : RT @Nonha_stata: @GuidoCrosetto @facebook @instagram A me non le hanno mai spiegate quando Casa Pound attaccava la mia pagina, mi insultava… - trimpa48 : RT @Nonha_stata: @GuidoCrosetto @facebook @instagram A me non le hanno mai spiegate quando Casa Pound attaccava la mia pagina, mi insultava… - SnowCat31136311 : RT @Nonha_stata: @GuidoCrosetto @facebook @instagram A me non le hanno mai spiegate quando Casa Pound attaccava la mia pagina, mi insultava… -