Pietro Mennea e quel record che nessuno mai batterà

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) A quarant’anni esatti dal suodi 19”72 sui 200 metri, il mito diè vivo più che mai.l’indimenticabile primato del campione barlettano, scomparso nel 2013 a 60 anni, è ancora imbattuto in Europa, dopo essere statodel mondo per quasi 17 anni, dal 12 settembre 1979 al 23 giugno 1996, quando Michael Johnson percorse la mezza pista di atletica in 19”66. Quest’anno è soprattutto Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, a celebrare il «day» (in ricordo del 12 settembre 1979), con una serie di iniziative che vanno dalle gare in pista e in piazza, alla beneficenza, fino all’inaugurazione di una biblioteca sportiva, presso la Tommaso Stigliani in piazza Vittorio Veneto. Previsto anche un annullo filatelico speciale di Poste Italiane e una serie di manifestazioni e gare in altre ...

