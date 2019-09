Meteo | in Italia arriva l’estate settembrina | le zone più colpite da afa e caldo

Meteo : Italia tra due fuochi - la spunta l'alta pressione. Oggi piu' caldo ovunque! : Dopo le piogge e i temporali degli ultimi giorni all'estremo sud, il tempo sta rapidamente volgendo al miglioramento grazie al rinforzo dell'alta pressione. Un rinforzo dettato principalmente...

Previsioni Meteo : lunga fase anticiclonica con caldo estivo sull'Italia : Conferma dai modelli previsionali sulla fase di alta pressione che caratterizzerà le condizioni meteo sulla nostra penisola nei prossimi giorni.? Dopo residue note di instabilità all'estremo Sud...

Previsioni Meteo : fronti perturbati in azione - piogge e temporali solo su parte dell’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : fronti perturbati sono già in azione sul Mediterraneo occidentale e localmente centrale, attivati da una ennesima bassa pressione scavatasi su quei comparti del nostro bacino. L’azione instabile nordatlantica, infatti, tra oggi e domani, si esplicherà lungo i meridiani centro-occidentali europei, attraverso una saccatura depressionaria con asse Mare del Nord, Francia, Spagna, Baleari. L’azione ciclonica a essa collegata in ...

Meteo - a settembre in Italia dieci temporali al giorno : Il mese di settembre in Italia e' stato segnato da un deciso peggioramento del clima, con dieci eventi climatici estremi al giorno

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni Meteo. Pioggia fitta a Monza - dovrebbe smettere per la gara! : Continua a esserci un alone di incertezza sul tempo previsto per la gara di oggi a Monza, sede del Gran Premio d’Italia nel quale Charles Leclerc ha saputo trovare la pole position al termine di qualifiche per molti versi dal sapore alquanto bizzarro. Le condizioni attuali, infatti, sono di Pioggia fitta nella città lombarda: una situazione, questa, che andrebbe ad avvantaggiare indubbiamente le Mercedes, ammesso che di vantaggio si possa ...

Meteo Italia : oggi piogge e temporali in transito al nord - variabile al sud : La perturbazione di cui vi abbiamo parlato ieri sera è giunta con estrema puntualità al nord e in questi minuti sta portando rovesci e temporali a tratti anche piuttosto forti su diverse regioni...

Previsioni Meteo 8 settembre - l’autunno è alle porte : Italia sotto la pioggia - temperature in calo : pioggia - soprattutto al Nord - e temperature in calo in tutta Italia: le Previsioni meteo per domenica 8 settembre evidenziano l'avvicinamento alla fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno. Previsti temporali su varie regioni e maltempo diffuso in tutto il Paese. In calo le temperature massime.Continua a leggere

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni Meteo. Qualifiche asciutte - forte rischio pioggia per la gara : Tutto pronto a Monza per le Qualifiche del GP d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Ci attende grande spettacolo con un Charles Leclerc che è stato il più veloce delle FP1 e delle FP2 ed è pronto a conquistare la pole position con la Ferrari davanti al proprio pubblico. Sarà però una sfida sul filo dei millesimi con la Mercedes di Lewis Hamilton, ma anche Sebastian Vettel e Max Verstappen saranno della partita. Saranno ...

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

Allerta Meteo : il maltempo torna ad accanirsi sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...

Previsioni Meteo GP Italia Monza 2019 : pioggia abbondante e temperature autunnali per le prove libere! : Giove Pluvio è arrivato? Sembrerebbe di sì. Il cielo di Monza non riserva nulla di buono e in vista delle prime prove libere del GP d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1, i team e i piloti dovranno fare i conti con queste condizioni. Pista bagnata che, quindi, potrebbe cambiare il quadro della situazione e non essere non così gradita dalla Ferrari. La Rossa, infatti, reduce dal trionfo di Spa (Belgio) con il monegasco ...

Meteo Italia : ancora temporali oggi al centro-sud. Peggiora al nord! : Caldo e afa sono ormai un lontano ricordo ed il clima ora si presenta decisamente più gradevole da nord a sud, tutto grazie ad infiltrazioni fresche nord atlantiche che con qualche temporale,...

Uragano Dorian - l’allerta Meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...