LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | entra in scena lo skeet Scocchetti subito in

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.42 Simonacomincia il suo Europeo con un 23/25 che la proietta temporaneamente in seconda posizione alle spalle della svedese Victoria Larsson (24/25). 09.25 Hanno iniziato anche le senior, vedremo se Bacosi, Cainero esaranno in grado di primeggiare da. 09.15 Completata la prima serie delle juniores. In testa c’è la tedesca Reichert a quota 25/25. Le azzurre: Sara Bongini e Giulia Basso sono a quota 23/25, in ritardo Giada Longhi 19/25. 08.50 In una ventina di minuti dovrebbero arrivare i primi risultati dalle pedane di Lonato del Garda. 08.33 Ad aprire la prima sessione di qualifica saranno le juniores, per l’italia vi saranno in pedana Giada Loghi, Giulia Basso e Sara Bongini. 08.30 SI COMINCIA! Fuoco alle polveri nellofemminile. La cronaca delle gare del double trap Buongiorno e ...

LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Ragazzini ed Antonioli di bronzo Littame e Ferrari in pedana per l'oro!