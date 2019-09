Le novità di Rai Ragazzi partendo da Babou sul bullismo su Rai Gulp e Rai Yoyo

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario e cacciatore di taglie interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). che opera ai confini della ...

Raiuno - daytime 2019/2020 – “Storie italiane” al mattino - “La vita in diretta” al pomeriggio con molte novità. : Raiuno riparte con i supi palinsesti annuali e tornano anche i due principali contenitori della giornata: “Storie Italiane” di Eleonora Daniele al mattino e che quest’anno durerà ben due ore, “La vita in diretta” al pomeriggio con la nuova conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Storie italiane | Eleonora Daniele “Storie italiane” riparte quest’anno […] L'articolo Raiuno, daytime 2019/2020 ...

“Uno mattina ” - “Vieni da me”. Le nuove edizioni 2019/2020 dei programmi che aprono la mattina e il pomeriggio di Raiuno. Conferme e novità. : Terminate le vacanze, RaiUno si appresta ad iniziare una nuova lunga stagione riproponendo i suoi migliori programmi. Vediamo quelli che aprono la mattina e il pomeriggio della rete ossia “Unomattina” e “Vieni da me“, condotti rispettivamente da Roberto Poletti con Valentina Bisti (confermati dalla versione estiva) e Caterina Balivo. Uno mattina | Roberto Poletti, Valentina […] L'articolo “Uno mattina ...

Il trailer di lancio di Nintendo Switch Lite ci ricorda data di uscita e novità : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è sempre più vicino. La "nuova" console della casa di Super Mario sarà infatti disponibile per l'acquisto dal prossimo 20 settembre, lo sesso giorno in cui debutterà anche The Legend of Zelda Link's Awakening. Questo nuovo gioiellino tecnologico andrà a puntare tutto sul gaming portatile, eliminando di fatto la sua precedente natura ibrida, come mostra il trailer di lancio in italiano pubblicato nelle ...

Tutte le novità Disney - tra il trailer di The Mandalorian e Jon Snow nel Marvel Universe : Il 12 novembre non è poi così lontano: è questa la data prescelta per il lancio negli Stati Uniti (ma anche in Canada e Paesi Bassi, mentre per l’Italia non c’è ancora ufficialità) di Disney+, l’ambiziosa piattaforma di streaming che sommerà tutti i marchi del gruppo di Topolino, compresi quindi anche Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. E proprio questa piattaforma è stata al centro della prima giornata della D23 ...

Charmed torna in onda su Rai2 con una maxi maratona : le novità sulla programmazione : Tutto è pronto per il ritorno di Charmed su Rai2. Dopo la cancellazione dei giorni scorsi in seguito al deludente debutto in prime time, Carlo Freccero torna a puntare sul reboot della famosa serie anni '90 ma riservandole una piccola nicchia nel pomeriggio della sua rete. La novità non è questa visto che già all'epoca della cancellazione è stata annunciata la programmazione al pomeriggio ma sta nel fatto che la rete ripartirà alla grande ...

Due mesi senza novità per il velista italiano disperso ai Caraibi : Sono oltre 2 mesi che non si hanno più notizie del biologo marino e velista salernitano Rocco Acocella, scomparso nel mar dei Caraibi dal 23 giugno 2019 durante una traversata in solitaria, con il suo trimarano, dall'isola di Saint Martin, nelle Antille francesi, al porto colombiano di Barranquilla. Purtroppo le ricerche nel tratto di mare interessato, tra Colombia, Panama, Costa Rica e Nicaragua finora hanno dato esito negativo: nessuna traccia ...

Le fiction Rai 2019/2020 : novità e conferme : Ecco tutte le fiction, tra novità e conferme, trasmesse sui canali Rai a partire dal prossimo autunno.

Il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare getta la maschera : primo trailer e tutte le novità ufficiali : La modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare non ha più segreti. Come promesso, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti mostrato alla stampa di settore e a tutti gli appassionati il multiplayer della prossima incarnazione della celebre saga FPS, quella più giocata dell'intero panorama videoludico. E lo hanno fatto con un primo trailer altamente spettacolare, in cui azione al cardiopalma, proiettili ...

Il futuro di Fallout 76 è roseo : nuovo Raid e mappa Battle Royale tra le novità in uscita : Fin dal suo debutto sul mercato, Fallout 76 si è contraddistinto per essere un videogioco assai controverso. Se da una parte vivere un'esperienza ruolistica in multiplayer nell'universo post nucleare creato da Bethesda Softworks era assai allettante, dall'altra bug, problemi assortiti e pochezza di contenuti validi hanno minato un progetto forse nato sotto una cattiva stella. Il team di sviluppo non si è comunque lasciato scoraggiare, e ...

Miss Italia torna su Rai1 condotto da Antonella Clerici? Gossip e novità : Miss Italia da La7 torna su Raiuno? Le ultime news sullo storico concorso di bellezza Sembra sempre più certa la possibilità di un ritorno di Miss Italia su Raiuno. Lo storico concorso nazionale di bellezza negli ultimi sei anni è stato ospitato da La7 dopo che, nel 2013, la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi […] L'articolo Miss Italia torna su Rai1 condotto da Antonella Clerici? Gossip e Novità proviene da Gossip e Tv.

Il trailer di Star Trek : Picard con l'arrivo dei personaggi di Next Generation. novità per Discovery : La sala H, la principale del San Diego Comic-Con è stata invasa dai fan di Star Trek che hanno avuto modo di vedere il primo trailer di Star Trek: Picard, oltre a scoprire alcune interessanti Novità su questa e sulle altre produzioni del mondo di Star Trek di CBS All Access la piattaforma di streaming di CBS. Grazie alla supervisione di Alex Kurtzman, CBS Tv Studios sta sempre più sviluppando un vero e proprio universo televisivo di Star Trek, ...