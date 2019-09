Foggia | polizia multa i volontari che portano latte caldo e vestiti ai senzatetto della

Foggia - 42enne picchiava e perseguitava ex moglie e figli minori : arrestato dalla Polizia : Una bruttissima vicenda di violenza famigliare arriva questa volta dalla città di Foggia, dove nelle scorse ore gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia dauno hanno tratto in arresto un 42enne del posto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto, per circa 15 anni, avrebbe usato violenza nei confronti della ex consorte, che undici mesi fa ha deciso di lasciare ...