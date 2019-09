Uomini e donne news | Teresanna torna a parlare di Francesco | “Non potrei mai…”

Giulia Cavaglia di Uomini e Donne prima e dopo il ritocchino : foto : Giulia Cavaglia si è fatta conoscere al grande pubblico nello studio di Uomini e Donne. prima come corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi, che non l’ha scelta), poi come tronista. Alla fine del suo percorso ha scelto Manuel Galliano, ma la loro storia è finita dopo poco. L’altro suo pretendente, quello scartato, era Giulio Raselli che, a partire dal prossimo 16 settembre, ritroveremo in studio. È ufficiale: è Giulio uno dei nuovi 4 tronisti. E ha ...

Uomini e Donne/ L'appello dei fan a Ida Platano : 'basta lacrime' - Trono over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono over. Ida Platano piange durante la prima registrazione e i fans le rivolgono un appello: 'basta lacrime'.

Uomini e Donne : Beatrice Valli pronta per le nozze e il terzo figlio : Uomini e Donne: Beatrice Valli felice? “Manca ancora qualcosa” Beatrice Valli è stata un fiume in piena su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, legata da anni a Marco Fantini, dal quale ha avuto la piccola Bianca, ha risposto alle domande dei suoi follower e sulla felicità ha ammesso: “Sono felice si, anche se manca ancora qualcosa”. A cosa si riferisse l’ex corteggiatrice di UeD resta un ...

Uomini e Donne - Marco e Beatrice : terzo figlio e proposta di matrimonio : matrimonio Beatrice-Marco di Uomini e Donne: quando ci sarà? Beatrice e Marco si sposeranno presto? La ragazza vorrebbe realizzare il suo sogno di andare all’altare e questa volta ha confessato che il suo fidanzato ci sta lavorando su: se, qualche tempo fa, sembrava lontana la possibilità di diventare marito e moglie, adesso c’è una speranza […] L'articolo Uomini e Donne, Marco e Beatrice: terzo figlio e proposta di matrimonio ...

Uomini E DONNE/ Il ritorno di Anna Tedesco : 'testa e cuore...' - Trono over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono over. Anna Tedesco torna dopo due anni e annuncia: 'ora ho capito che testa e cuore...'.

Uomini E DONNE/ Sara Tozzi : 'cerco un ragazzo rispettoso e...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico. Sara Tozzi si confessa a pochi giorni dal debutto: 'ho paura delle fregature, cerco un ragazzo...'.

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno. Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...

Uomini e Donne - il messaggio struggente di Oscar Branzini : con Eleonora Rocchini è finita in disgrazia? : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sembrano sempre più lontani. I due si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 -, e con il loro amore hanno conquistato l'affetto di tantissimi fan. Eppure la loro storia sembra essere arrivata al capolinea. "Avevo

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : Giulia non si fida di Francesco e lo elimina : Sono già due le registrazioni del Trono Classico effettuate in questa prima parte della stagione 2019-20, in attesa anche del ritorno di Uomini e donne in televisione. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, si rivedrà puntualmente a partire da lunedì 16 settembre dalle ore 14:45 circa. I primi due appuntamenti in studio dedicati ai giovani hanno comunque permesso di conoscere i primi quattro tronisti, uno dei quali ha stupito in positivo ...

Uomini e Donne - Oscar Branzani struggente : quanto manca Eleonora : Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora. Branzani struggente: quanto manca la Rocchini. L’ultimo messaggio dell’ex tronista Sembra davvero essere rimasto poco spazio per ricucire a Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, la coppia sbocciata a Uomini e Donne che sta vivendo una crisi senza fine. Attualmente i due sono lontani e divisi. Ormai sono diverse settimane […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar Branzani struggente: quanto manca ...

Anticipazioni Uomini e donne prima puntata : si dovrebbe partire dal trono 'senior' : Lunedì 16 settembre si accenderanno i riflettori sulla nuova edizione di Uomini e donne, il popolare dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria de Filippi. Un vero e proprio 'classico' della programmazione quotidiana Mediaset che tornerà anche quest'anno con delle nuove puntate del trono classico e del trono over. Le prime registrazioni ci sono già state e in queste ore il pubblico da casa si chiede cosa verrà trasmesso nel corso della ...

Tony Effe (Dark Polo Gang) contro Arianna Cirrincione di Uomini e donne : "Stupida - mi hai copiato il cane!" : Oggi su Instagram si sono raggiunti livelli altissimi quando Tony Effe, cantante della Dark Polo Gang, ha inveito contro Arianna Cirrincione, la compagna dell’ex tronista di Uomini e donne Andrea Cerioli. Motivo? Il nome del cane di lei, lo stesso del cane di lui. Tutto vero. Lo scontro è nato da un commento lasciato dal trapper ex fiamma di Taylor Mega sulla pagina Instagram della ragazza, accusata di essere "copiona" proprio perché, ...

Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta - scelte : GF Vip e meno Instagram : Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta, tempo di scelte: l’ex tronista si defila da Instagram. Poi le parole su Natalia (“Manca da morire”) e sul Grande Fratello Vip Tempo di scelte e di cambiamenti per Andrea Zelleta, uno dei tronisti più amati dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il modello, che è sempre innamoratissimo di […] L'articolo Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta, scelte: GF Vip e meno Instagram ...