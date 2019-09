Sabrina Paravicini torna a casa dopo l’operazione | “Per me è stata dura | durissima Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Sono a. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a giorni mi toglieranno. Escono dal mio corpo protetti dai cerotti. Ho due ferite una sotto l’ascella e l’altra orizzontale in centro al seno. Quando mi medicano non guardo, non so quando avrò il coraggio di vedere“. Esordisce così l’attricein un lungo post su Instagram in cui ha informato i suoi fan che èta ail delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre per l’asportazione del seno in seguito al tumore scoperto e curato nei mesi scorsi. Nel suo toccante messaggio, l’attrice racconta le lunghe giornate trascorse in ospedale e i motivi per cui ha dovuto sottoporsi all’intervento: “Ho detto addio anche al mio capezzolo, in questo momento è nel pacchetto dell’esame istologico. Il tumore era già scomparso al 100% prima ...

