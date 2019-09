Napoli | la sorprendente rivelazione di De Laurentiis | “Icardi non è uno stupido | vi dico

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il presidente delha rivelato le offerte presentate all’Inter e a Icardi per convincere il giocatore a trasferirsi in azzurro Ci ha provato con decisione, ma alla fine Aurelio Denon è riuscito a portare Mauro Icardi al. Il presidente del club azzurro ha rivelato alcuni retroscena di mercato nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, facendo luce sulle offerte presentate all’Inter e all’argentino per convincerlo a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Credits: Instagram @Mauroicardi Niente da fare però, come ammesso da De: “sono arrivato a offrire all’Inter 60 milioni più bonus mentre a Wanda per il contratto del marito ho proposto un lordo di circa 12 milioni. Icardi non èe forse ha capito che per rilanciarsi a livello europeo andare in una squadra come il PSG, dove potrà primeggiare con ...

