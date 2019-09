Milano | molestata fuori da locale in pieno centro | un arresto

Milano - turista 14enne molestata in stazione centrale mentre era con la madre : 30enne fermato per violenza sessuale : Una turista americana di 14 anni è stata molestata mentre si trovava con la madre alla stazione centrale di Milano. Un 30enne senza fissa dimora di origine turche, poi fermato per violenza sessuale, le ha palpeggiato le parti intime. MilanoToday, che riporta la notizia, riferisce che il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 della mattina di lunedì 12 agosto nella galleria dei Mosaici. La ragazzina era in vacanza nel capoluogo lombardo con entrambi ...