L’omicidio Pomarelli e quella misteriosa busta | “Se la conserviamo ci danno dei soldi”

SulL’omicidio di Elisa Pomarelli la stampa italiana ha mostrato tutte le sue lacune : Da qualche giorno, i giornali danno grande risalto alla storia di Elisa Pomarelli, 28enne scomparsa da due settimane, poi trovata morta in una zona boscosa del piacentino. Per l’omicidio è stato arrestato il 45enne Massimo Sebastiani, in quello che è un nuovo, ennesimo caso di femminicidio. La notizia dovrebbe stare nel fatto che la violenza sulle donne è più che mai viva in Italia. Eppure, si è preferito mettere da parte la figura della vittima ...