Lo scoiattolo si ferma ad annusare un fiore | occhi chiusi e “relax” | gli scatti che

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il mondo di oggi è così frenetico che per ricordarci di prenderci una pausa o un momento per godersi la natura o apprezzare la vita dobbiamo leggerlo sulle tazze o in qualche meme sui social. Se tutte queste parole scritte qua e là sugli oggetti quotidiani, in realtà, hanno ben poca influenza sugli esseri umani, forse le immagini di questo teneropotranno far cambiare idea a molti. A Vienna, un fotografo è riuscito a catturare l’incredibile momento in cui un piccolosi èto adun, probabilmente per cercare di capire quale avrebbe avuto il sapore migliore. Dick van Duijn, fotografo 34enne dei Paesi Bassi, ha dichiarato a SWNS di aver speso due ore e di aver scattato circa 200 foto per riuscire ad immortalare il momento. Nelle foto (vedi galley scorrevole in alto a corredo dell’articolo), loraggiunge ungiallo e lo avvicina alla ...

