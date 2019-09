Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) () – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea Cioffi. Al Lavoro potrebbe andare Chiara Gribaudo (Pd) e avanza anche il nome di Arturo Scotto di Leu, non rieletto alle ultime politiche. Si sarebbero fatti avanti per il ministero della Salute i grillini Giorgio Trizzino, Dalila Nesci e Nicola Provenza, mentre la deputata Maria Pallini punterebbe agli Affari Regionali.Aspira a un bis comeo all’Ambiente il grillino Salvatore Micillo, ma anche Alberto Zolezzi avrebbe ...

TV7Benevento : Governo: ressa nel M5S per sottosegretari, Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Governo: ressa nel M5S per sottosegretari, Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Governo: ressa nel M5S per sottosegretari, Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos... -