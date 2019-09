Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le

Conte : “Nostro obiettivo è ridurre debito”. E sul Governo : “Bene completare squadra domani” : “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo e per questo tempo vogliamo fare un patto con l’Europa per rendere l’Italia digitalizzata, vogliamo orientare completamente il nostro sistema industriale verso una green economy. Su questo vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Europa. Ma, attenzione, il nostro obiettivo è la riduzione del debito. L’ho detto chiaramente. Non stiamo dicendo che non vogliamo tenere ...

Governo - Conte : lista sottosegretari entro domani. Ma nel M5S è guerra : «Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha...

Governo Conte bis - Monti vota fiducia e Porro attacca : 'M5S fa parte dell'establishment' : L'origine del Movimento Cinque Stelle trae spunto da manifestazioni organizzate da Beppe Grillo, i così detti "Vaffa day", in cui gruppi di persone animate dallo stesso sentimento di protesta verso l'establishment si coalizzavano. Le alleanze, prima con la Lega e poi con il Partito Democratico, per qualcuno hanno snaturato quella che era l'identità di partenza dei grillini che, almeno inizialmente, praticavano la scelta di non mischiarsi con ...

Governo Conte 2 - l’obiettivo è contrastare la Lega. Ma sui conti questo non basta : Il discorso programmatico di Giuseppe Conte per il suo secondo Governo conferma la natura dell’esecutivo Pd-M5S: l’alleanza è nata contro la Lega e contro Matteo Salvini. Quindi il dato più concreto al momento è che questo sarà un Governo non-leghista e forse un po’ anti-leghista. Dico “un po’” perché i Cinque Stelle sembrano disposti a correggere i decreti Sicurezza salviniani, ma non a rimettere in discussione misure altrettanto dannose e ben ...

Governo Conte - niente flat tax - sì al taglio del cuneo - il Giornale : ‘Beffa per lavoratori’ : Nel discorso del Presidente Conte alle Camere, lo stesso Premier ha confermato come il taglio del cuneo fiscale sarà lo strumento che il Governo vuole varare. Tagliare il cuneo fiscale significa tagliare il costo del lavoro. Conte ha spiegato che l'intervento verterà su un taglio per i lavoratori, che di fatto si vedrebbero così, aumentare la busta paga a fine mese. Saranno soprattutto i redditi medio bassi ad essere interessati da questa ...

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare la ministra. Ma ho risposto che preferivo rimanere sindaca” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare la sindaca e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

Governo - “genetliaco - latore - logomachia…” : il vocabolario ricercato usato dal premier Conte : “Genetliaco, latore, logomachia, ferace, monade, perspicuo”. Nel lungo discorso, naturalmente politico, al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha piazzato qui e lì piccole pepite semantiche. In aula, in cui non sono mancati insulti e urla, il premier si è concesso anche una inaspettata e preziosa lezione di italiano. Parole colte, dall’etimologia non complessa per studi superiori, ma certamente lontanissime dal ...

DiMartedì - sondaggio-Pagnoncelli : gli italiani preferivano il Governo M5s-Lega - che guaio per Conte : Torna DiMartedì di Giovanni Floris e su La7 tornano anche i consueti sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non solo le intenzioni di voto. Si parla anche del nuovo governo, quello dell'inciucio di Pd e M5s che ci stanno propinando, il Giuseppe Conte-bis benedetto con la fiducia sia da Camera e Senato. Un g

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo Governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

Governo - migranti e conti : la missione di Conte per nuove regole : E' la prima volta che al Paese con il più alto debito dell'eurozona viene affidato il controllo dei bilanci e la custodia dei trattati. Giuseppe Conte, incassata ieri la fiducia anche al Senato,...

Giorgio Napolitano benedice il Governo Conte-bis : "Se avessi potuto - avrei votato la fiducia" : Il governo dei poteri forti, ha detto qualcuno riferendosi all'esecutivo del Giuseppe Conte-bis che ha incassato ieri, martedì 10 settembre, la fiducia anche al Senato (dopo aver incassato nei giorni scorsi diversi commenti entusiasti che arrivavano da Bruxelles e dintorni). E tra gli altri, a Palaz

Conte - fiducia delle Camere incassata : al via il nuovo Governo : Il Governo Conte bis, dopo la fiducia al Camera, ha ottenuto, nella serata del 10 settembre 2019, la fiducia anche al Senato con 169 sì, 8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica. Ma anche l’Aula di Palazzo Madama si è trasformata in un terreno di scontro tra Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini, al grido di “mummie”, “traditore” e accuse su entrambi i fronti. Ora la sfida è sulla ...