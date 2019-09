Con lo scontro tra Salvini e Conte è tornato il bipolarismo

“Sei Monti”. “La colpa è tua”. Nuovo sContro Salvini-Conte poi il Senato vota la fiducia : Il via libera con 169 sì, due Senatori in meno rispetto alla maggioranza M5S-Lega. Il leghista attacca: «Governo di mummie». La replica: dall’ex alleato solo arroganza

Baseball - Europei 2019 : Olanda e Israele lanciate verso lo sContro diretto. Francia travolgente sul Belgio - Italia batte Spagna : Si conclude, per una volta, senza scossoni di primissimo livello la quarta giornata degli Europei di Baseball in corso di svolgimento a Bonn e Solingen, in Germania. Andiamo a vedere cos’è successo in quello che è il penultimo atto della fase a gironi. L’Italia, con la vittoria sulla Spagna per 13-3, si è assicurata il primo posto nel girone B, e deve ora attendere l’esito degli incontri di domani nell’intricatissimo ...

Ultimo sContro su viceministri e sottosegretari. Tra i 5Stelle scoppia il caso Mef : Trattative in corso tra partiti e scontro tra correnti. Riunioni infiammate negli uffici del Senato. Alla fine resteranno solo posti in piedi. Nel senso che questo governo occuperà, entro giovedì, tutte le poltrone a disposizione che per legge sono sessantacinque. Ad oggi tra premier, ministri e sottosegretario alla presidenza del Consiglio se ne contano 23, dunque rimangono 42 incarichi da distribuire tra viceministri e ...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 133 Contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». SContro in aula Con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 133 Contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». SContro in aula Con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 113 Contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». SContro in aula Con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 113 Contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». SContro in aula Con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Sicilia : ripresa in salita per l'Ars - sContro su maxi emendamento al collegato : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Doveva mettere tutti d'accordo e invece il maxi emendamento, elaborato dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona e dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè per superare lo stallo causato dai collegati alla finanziaria, ha portato a una ripresa scoppi

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 113 Contrari. SContro in aula tra premier e Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza». Conte : sottosegretari? Il prima possibile : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 113 Contrari. SContro in aula tra premier e Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza». Conte : sottosegretari? Il prima possibile : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Sicilia : ripresa in salita per l’Ars - sContro su maxi emendamento al collegato : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Doveva mettere tutti d’accordo e invece il maxi emendamento, elaborato dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona e dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per superare lo stallo causato dai collegati alla finanziaria, ha portato a una ripresa scoppiettante dei lavori di Sala d’Ercole. Un acceso botta e risposta tra alcuni deputati dell’opposizione (Pd, M5S e ...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 113 Contrari. SContro in aula tra premier e Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. Alle 10 l'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo...

Conte bis - fiducia al Senato Con 169 sì - 113 Contrari. SContro in aula tra premier e Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. Alle 10 l'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo...

Tonny Effe e Arianna Cirrincione duro sContro - lei : 'Ti do una cinquina' : Arianna Cirrincione e Tony Effe si sono resi protagonisti di uno scontro piuttosto acceso sul web. A far scattare la miccia sarebbe stato un cagnolino. L'ex fidanzato di Taylor Mega avrebbe accusato la Cirrincione di aver dato al suo cane lo stesso nome del suo amico a quattro zampe. Da qui una serie di botta e risposta al vetriolo tra i due protagonisti del diverbio. Tutto è avvenuto nel profilo Instagram di Arianna Cirrincione. L'ex ...