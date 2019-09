A Pomeriggio 5 Giovanni Ciacci Attacca Valentina Vignali | Ma Che Cafonata Pazzesca!

Fonte : gossipnews.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Nella puntata di5 dedicata al fenomeno influencerha criticato alcuni video postati da. Ecco cosa è successo nella diretta da Barbara D’Urso! Influencer sì, influencer no: è questo il tema centrale della puntata di oggi di5. Un fenomeno che impazza in tutto il mondo e del quale Chiara Ferragni è certamente la più grande testimonial. Ma è giusto che personaggi senza nessuna preparazione specifica diano consigli di moda, di costume, di tendenza? E soprattutto: è giusto che siano così seguiti sul web, generando contatti e quindi soldi?, che nel salotto di Barbara d’Urso è spesso di casa, ha un’idea chiara. Secondo lui gli influencer non hanno nessun senso logico e soprattutto non meritano di essere così seguiti. Il motivo è presto spiegato: spesso sono volgari e non danno nessun consiglio utile per ...

ekuonews : Sarà la Torre Vinaria della Cantina Frentana, a Rocca San Giovanni, ad ospitare domani pomeriggio l’ultimo atto del… - neblaruz : RT @bmarczewska: @smarucci461 @Hakflak @paoloigna1 @albertopetro2 @scastaldi9 @artmajcar @Papryka5 @AlessandraCicc6 @NadiaZanelli1 @lagatta… - puigvacca : RT @bmarczewska: @smarucci461 @Hakflak @paoloigna1 @albertopetro2 @scastaldi9 @artmajcar @Papryka5 @AlessandraCicc6 @NadiaZanelli1 @lagatta… -